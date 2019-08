Morti e sparizioni illustri sono da sempre una costante nelle trame de Il Segreto, che nella sua lunga storia ha segnato l'uscita di scena di numerosi personaggi. Le anticipazioni relative alle puntate spagnole rendono noto che anche nei prossimi giorni avrà luogo l'ennesima tragedia che avrà a che fare con Fernando Mesia. Quest'ultimo, dato per morto durante un'esplosione, riuscirà a sopravvivere e a compiere una nuova mossa diabolica per tenere legata a sé Maria.

E proprio la sua ennesima fuga, durante la quale rapirà Beltran ed Esperanza dal collegio in cui si trovavano, sancirà la morte di Paco Del Molino, il padre di Marcela. L'uomo potrebbe non essere l'unico ad uscire di scena in circostanze tanto drammatiche.

Il Segreto anticipazioni: Paco tenta di salvare la nipote Camelia

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate di fine agosto e inizio settembre confermano che Fernando Mesia uscirà vivo dalle macerie.

Il suo corpo non verrà trovato e, mentre tutti penseranno che non ce l'abbia fatta, lui si recherà nel collegio in cui si trovano Beltran ed Esperanza. Quando Maria raggiungerà i figli per prelevarli, non li troverà e resterà comprensibilmente sconvolta (anche se certa che Fernando non faccia loro del male). La rabbia del Mesia si rivolgerà poi verso Matias e la sua famiglia. Il villain tenterà, infatti, di rapire anche la piccola Camelia anche se troverà nella sua strada Paco Del Molino, il padre di Marcela che sarà pronto a tutto per evitare che la nipotina venga rapita.

Purtroppo, però, sarà lui ad avere la peggio e ad essere ucciso quando tenterà di fermare il terribile individuo. Non è chiaro a questo punto se la piccola Camelia verrà restituita ai genitori o se il Mesia riuscirà comunque a rapirla, nonostante il sacrificio del nonno.

Trame spagnole Il Segreto: anche Meliton potrebbe morire

Il decesso di Paco dovrebbe unirsi a quello di un altro personaggio di rilievo nelle trame spagnole de Il Segreto.

In vista della fine dell'undicesima stagione della telenovela, in seguito alla quale ci sarà un salto temporale di cinque anni, anche l'ispettore Meliton Melquiades dovrebbe passare a miglior vita. Sebbene non ci sia ancora la conferma ufficiale, la sua sparizione e i vari indizi disseminati nella sua strada fanno pensare al drammatico epilogo. E anche in questo caso, ne risulterà coinvolto il perfido Fernando Mesia, sulle cui tracce si metterà proprio Meliton.

Il suo decesso potrebbe non essere l'ultimo di una lunga serie di addii (per morte o partenza) prima della svolta prevista a settembre 2019. La dodicesima stagione, infatti, dovrebbe sancire l'addio di alcuni volti illustri tra i quali proprio Fernando e Maria, oltre che Severo, Carmelo e Irene.