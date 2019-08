Stanno per riaprirsi le porte della casa del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show di Canale 5 che quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini. Dopo tre edizioni di successo condotte da Ilary Blasi, ecco che quest'anno le redini del reality show passeranno nelle mani del direttore di 'Chi'. E ovviamente la squadra di autori del GF Vip sta già lavorando per mettere a punto quello che sarà il cast della prossima edizione: tra i nomi circolati vi sono anche due ex volti di Uomini e donne.

Da Uomini e donne potrebbero arrivare Lorenzo e Mariano al GF Vip 4

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che il primo nome è quello di Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e donne della passata stagione, soprannominato il 'cobra'. In queste settimane il nome di Lorenzo come possibile tronista è stato fatto su diversi giornali e siti web e l'ex volto della trasmissione di Maria De Filippi non ha mai smentito la notizia, lasciando così che si infittisse il mistero.

Le ultimissime news di queste ore, inoltre, rivelano che le porte della casa del Grande Fratello Vip 4 potrebbero aprirsi anche per un altro volto noto al pubblico che segue Uomini e donne. Parliamo di Mariano Catanzaro, il quale dopo l'esperienza da corteggiatore venne promosso poi a tronista. In una recente intervista Mariano ha fatto sapere che sarebbe tornato in televisione al più presto, con un nuovo progetto, di cui però non ha voluto svelare i dettagli. E non si esclude che il progetto in questione possa avere a che fare proprio il con il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Anche Loredana Lecciso tra le papabili nuove concorrenti del Gf Vip 4

Ma questi non sono gli unici nomi che stanno circolando come possibili concorrenti della quarta edizione del GF Vip. Nelle scorse settimane, infatti, è stato fatto anche quello di Loredana Lecciso, la quale intervistata dal settimanale 'Chi' ha ammesso che avrebbe potuto accettare di prendere parte al reality show solo per l'amicizia che la lega al conduttore, in quanto si sentirebbe protetta dal fatto che sia lui a guidare questa edizione.

Tra i vari nomi emersi vi è anche quello della conduttrice Adriana Volpe, che quest'anno è stata fatta fuori dai palinsesti Rai dell'autunno. Dopo la chiusura del programma Mezzogiorno in famiglia che ha condotto per svariate edizioni su Rai 2, la Volpe si è ritrovata senza un programma da condurre ed ecco che per lei potrebbero aprirsi le porte della casa più spiata d'Italia. Vedremo come si evolveranno le trattative nelle prossime settimane e quali saranno le decisioni finali degli autori del Grande Fratello Vip, in onda da novembre su Canale 5.