Nelle ultime ore, si sta facendo un gran parlare dei video nei quali Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo annunciano di essersi lasciati. Dopo aver visto su Instagram le immagini in cui entrambi gli ex di Temptation Island si disperano per quello che è successo, Sabrina Ghio ha deciso di dire la sua: l'ex tronista di Uomini e donne si è scagliata verbalmente sia contro "Lenticchio" che contro la fidanzata, accusandoli di spettacolarizzare un momento privato pur di finire al centro del Gossip.

Antonella e Francesco in lacrime su IG: il parere di Sabrina Ghio

Il modo che hanno scelto Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo per comunicare ai fan di essersi lasciati ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Dopo aver visto prima la napoletana e poi il romano piangere disperatamente in alcuni video che sono apparsi sui loro profili Instagram, in molti si sono domandati se fosse necessario rendere pubblico un momento così delicato della loro relazione.

A sposare questo pensiero, è stata anche Sabrina Ghio: l'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, pochi minuti fa è intervenuta sui social network per commentare la vicenda che da qualche ora è sulla bocca di tutti.

La ragazza, visibilmente contrariata per come i due ex di Temptation Island hanno annunciato la loro rottura, si è sfogata in alcune Stories che stanno facendo il giro della rete. La romana, dunque, ha definito "assurdo" il fatto che i due giovani abbiano trovato il coraggio di mostrarsi in lacrime sul web mentre stava succedendo qualcosa di molto importante per il loro futuro.

"Io mi domando: ma non avete un po' di pudore? Se un giorno dovessi litigare con il mio fidanzato, lo tengo per me", ha detto Sabrina, raccogliendo il consenso di tantissimi utenti che non hanno apprezzato l'eccessiva attenzione mediatica che stanno avendo Chiofalo e la Fiordelisi.

Francesco piange e promette: 'Amo Antonella e me la riprenderò'

La prima protagonista di questa vicenda a rendere pubblico il malessere che stava vivendo, è stata Antonella Fiordelisi: in piena notte, infatti, la ragazza ha postato alcuni video su Instagram dove piangeva disperata perché aveva appena scoperto che il fidanzato l'ha tradita per mesi.

"Frequentava un'altra mentre io ero a Salerno", ha detto la giovane tra un singhiozzo e l'altro.

Nella tarda mattinata di oggi, poi, è arrivata la versione di Francesco Chiofalo che, sempre sui social network, si è mostrato in lacrime e distrutto dal fatto che la compagna se n'è andata di casa dopo quello che ha saputo.

"Sto male come non lo sono mai stato in tutta la mia vita. Amo quella ragazza e farò di tutto per riprendermela. La amo da morire", ha fatto sapere Lenticchio, che però non ha neppure accennato al tradimento che ha spinto Antonella ad interrompere la loro relazione.