Le nuove puntate Il Segreto in programmazione su Canale 5 nei prossimi mesi, vedranno Puente Viejo in serio pericolo. L'intero paese rischierà di essere raso al suolo per opera di Fernando Mesia. Intanto Francisca, ignara di tutto, alla Casona si impegnerà a manipolare Lola, divisa tra il suo amore sincero per Prudencio e la grave situazione economica che la costringe a sottostare agli ordini della Montenegro.

Il Segreto: Puente Viejo rischia di sparire

Stando alle ultime anticipazioni Il Segreto, Prudencio capirà che la sua storia d'amore con Lola è nelle mani di Francisca. Lola proverà a far ricredere l'Ortega e tenterà di dargli una spiegazione per il suo comportamento sfuggente ma Prudencio la estrometterà dalla sua vita. Intanto Fernando, ormai fuori controllo, pianificherà un nuovo piano per vendicarsi di ciò che hanno fatto Carmelo e Severo.

Se il Santacruz ha causato la paralisi di Maria Castaneda e la morte di Maria Elena, Carmelo ha tentato di uccidere Francisca sparandole a bruciapelo e finendo per colpire il povero Mauricio. Urge vendetta. Fernando, con il diavolo in corpo, scriverà una lettera inquietante nella quale annuncerà di voler pianificare la distruzione del paesino.

Anticipazioni Il Segreto: Anacleto spia Francisca

Severo e Carmelo si confronteranno con Irene, confessandole di essere complici nel voler vendicare l'assurda morte di Adela.

Le anticipazioni Il Segreto raccontano che la Campuzano proverà a calmare gli animi del marito e del Carmelo, dicendo loro che Anacleto sta tenendo sotto controllo la situazione. La Montenegro intanto intuirà che Fernando ha cattive intenzioni e, come al solito, metterà sulle sue tracce Mauricio. Francisca dovrà assistere anche alle sedute terribili di fisioterapia alle quali verrà sottoposta Maria da parte della sadica infermiera Dori. Nonostante Maria si impegni molto, gli sforzi non la ripagheranno.

Maria allo stremo delle forze mentre Carmelo e Fernando si alleano

La lettera minacciosa di Fernando arriverà nelle mani di un personaggio inquietante e misterioso, che chiamerà immediatamente L'Avana. Nel frattempo, il rapporto già difficile tra Dori e Maria si complicherà ulteriormente. La Vilches, desiderosa che la sua paziente si impegni di più e superi i suoi limiti, diventerà ancora più esigente.

Maria non ne potrà più e deciderà di interrompere i trattamenti. Fernando proverà a dissuadere Maria e nello stesso tempo pregherà Dori di rimanere. La Castaneda, capendo di aver sbagliato, raggiungerà di tutta fretta la stazione per promettere a Dori di impegnarsi al massimo per riprendere l'uso delle gambe. Infine, le anticipazioni Il Segreto raccontano che Fernando e Carmelo avranno un incontro piuttosto acceso.

Il Mesia dirà al Leal di aver scoperto che è stato Severo ad aver piazzato la bomba e che la Montenegro è responsabile della morte di Adela. Fernando proporrà a Carmelo un piano per vendicarsi di Francisca, alleandosi con lui. Cosa deciderà di fare il disperato braccio destro del Santacruz?