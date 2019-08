Su Canale 5 sta andando in onda ogni martedì in prima serata la fiction australiana "Spirito libero" per la regia di Andreas Herzog e Christopher Schier. La serie si basa su un intreccio di intrighi familiari che vedono coinvolta la protagonista Alexandra Winkler.

Il progetto televisivo che ha debuttato sulla rete ammiraglia Mediaset il 6 agosto è formato complessivamente da 8 episodi per un totale di tre serate.

Di conseguenza, salvo cambiamenti dell'ultima ora, dovrebbe andare in onda fino al 20 agosto.

Le anticipazioni dell'episodio numero 4 della seconda puntata riportano che emergeranno altre importanti verità dal passato di Alexandra. Quest'ultima, intanto, continuerà ad avere grossi problemi con la gestione della scuderia, poiché la banca si rifiuterà di concederle un prestito. La giovane, profondamente delusa, deciderà di rivolgersi a Maximilian per ottenere il suo aiuto.

Alexandra cerca di scoprire qualcosa in più sulla madre defunta

Le condizioni fisiche di December miglioreranno, e così l'istruttore Raphael (Aaron Karl) si dirà pronto a dare le prime lezioni di equitazione alla giovane Winkler. Nel frattempo, quando la situazione sembrerà volgere per il meglio, a riportare un clima di tensione e sospetto ci penserà una misteriosa videocassetta che farà emergere un nuovo scandalo in famiglia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Dagli spoiler del quinto episodio di "Spirito libero" si apprende anche che Alexandra continuerà a portare avanti le sue ricerche per scoprire qualcosa in più sulla madre defunta.

A casa degli Horvath arriva l'ufficiale giudiziario

Maximilian (Christoph Luser) non saprà più come gestire la situazione debitoria della scuderia. Questi deciderà di contattare la banca per trovare una soluzione concreta, ma dopo aver fatto ciò rimarrà vittima di un brutto incidente. In seguito a questo spiacevole episodio, Hochstetten non potrà più occuparsi in prima persona della scuderia, e così tutte le responsabilità ricadranno sulle spalle della Winkler.

Alexandra non si perderà d'animo, anche se per la prima volta dovrà muoversi unicamente come proprietaria della struttura e, in questa veste, dovrà fare il possibile per recuperare la fiducia della banca.

Le anticipazioni dell'episodio numero 6 di "Spirito Libero" ruotano principalmente intorno agli Horvath, i quali dovranno fare i conti con una spiacevole visita. Infatti alla loro porta busserà l'ufficiale giudiziario che notificherà loro lo sfratto esecutivo, mettendoli con le spalle al muro e costringendoli, di fatto, a lasciare al più presto l'abitazione.