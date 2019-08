Nelle prossime puntate Il Segreto in onda su Canale 5, Antolina verrà incastrata da Elsa. La Laguna, con un abile inganno, riuscirà a far confessare la rivale, che non avrà così più scampo. La Ramos però non si arrenderà e tenterà il tutto per tutto per salvarsi. Nel frattempo alla Casona arriverà Dori Vilches, una perfida e brutale infermiera che metterà a dura prova la già difficile esistenza di Maria. Che ci sia Fernando di mezzo?

Il Segreto: Antolina è la responsabile dell'attentato in chiesa

Stando alle anticipazioni Il Segreto relative alle puntate in programma su Canale 5 nelle prossime settimane, Lola deciderà di confessare tutta la verità a Prudencio, dicendogli che è stata manipolata da Francisca Montenegro. Nonostante la ragazza sia stata sincera, l'Ortega non la perdonerà le intimerà di sparire per sempre dalla sua vita.

Lola a quel punto si recherà da Don Berengario, assicurandogli che i suoi affari con Prudencio sono terminati. Il prelato medierà quindi con il pupillo di Francisca per convincerlo del reale pentimento di Lola, ma il giovane non vorrà sentire ragioni. Intanto Elsa riuscirà ad incastrare Antolina. Dopo essere rientrata dall'ospedale ed essersi operata al cuore, la Laguna ha avuto una violenta crisi e ha avuto necessità di chiedere le medicine salvavita alla Ramos.

Peccato che si sia trattato di uno stratagemma per metterla alle strette. La malvagia biondina sfrutterà l'occasione credendo di poter uccidere Elsa. Dopo averle negato i medicinali, Antolina ammetterà di essere la responsabile dell'attentato che ha impedito ad Isaac ed Elsa di sposarsi, di aver ucciso Alvaro e di essere rimasta incinta di un altro uomo, ingannando il Guerrero.

Anticipazioni Il Segreto: la fuga disperata nei boschi

Nella puntata Il Segreto in questione, Antolina non saprà che nella stanza adiacente si trovano dei testimoni pronti a raccogliere la sua confessione.

Senza parole e sentendosi braccata, scapperà a gambe levate. Cifuentes si metterà subito sulle sue tracce, ma la Ramos riuscirà ancora una volta farcela, allontanandosi dal paesino prima che il sergente la catturi. La Ramos troverà riparo in un luogo vicino, piangendo sulle sue sfortune sulla sua disfatta. Puente Viejo si sarà davvero liberato di lei?

Dori Vilches arriva per Maria

Intanto alla Casona continua il dramma di Maria che, dopo essere tornata dall'Avana con Fernando, ha ricevuto la brutta notizia di non poter più camminare.

La Castaneda però non sa che ciò non è vero, in quanto il perfido Mesia ha pagato il chirurgo per dare un responso sbagliato a Maria. L'obiettivo di Fernando è quello di tenere legata a sé Maria dopo la morte tragica della moglie Maria Elena. Raimundo parlerà con Irene per informarla di quanto successo all'Avana ed esprimerà i suoi dubbi in merito alla possibile intromissione di Fernando. Irene gli darà ragione e lo inviterà a stare molto attento e a tenere gli occhi aperti.

Proprio in quelle ore, giungerà a Puente Viejo una nuova protagonista. Si tratta di Dori Vilches, la nuova infermiera fisioterapista che si occuperà di tentare di far recuperare l'uso delle gambe a Maria. Fernando sembra essere molto contento di questo arrivo, che ci sia lui dietro tutto ciò? Dori si presenterà in maniera austera e non piacerà affatto alla Castaneda. Come raccontano le anticipazioni Il Segreto, per Maria arriveranno giorni tremendi.