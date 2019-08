Le vicende di Nazli Piran, Ferit Aslan, e di tutti gli altri protagonisti della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, non smettono di stupire. Il 9 agosto 2019 i telespettatori italiani avranno la possibilità di guardare gli episodi 49 e 50. Gli spoiler raccontano che finalmente Deniz aprirà gli occhi, visto che inizierà a credere che il marito della cuoca ha rischiato di finire in prigione per mano di Hakan Onder.

Il musicista per scoprire la verità affronterà personalmente il cognato davanti alla sorella Demet, e gli chiederà le dovute spiegazioni. Purtroppo ancora una volta il losco imprenditore con la complicità della moglie negherà di essere coinvolto con l’intricata faccenda. Asuman invece decisa a far ricredere il cognato Ferit e la sorella Nazli su di lei, avviserà subito l’architetto quando scoprirà che il cameriere Burak al servizio dei due novelli sposi lavora per conto di Demet.

Riepilogo della puntata di giovedì 8 agosto

Nell’appuntamento dello sceneggiato Dolunay andato in onda su Canale 5 oggi giovedì 8 agosto 2019, Deniz è riuscito a salvare la vita a Nazli. Ferit dopo aver appreso tramite Demet che la cuoca si trovava a casa del musicista l’ha rimproverata dicendole di aver sbagliato a darle di nuovo fiducia, per non aver mantenuto la loro promessa. La sorella di Asuman ha accettato di sposare l’architetto lo stesso giorno senza aver modo di dirgli di aver rischiato la vita.

Finalmente l’Aslan e la Piran si sono sposati, mentre Deniz dopo essersi sfogato con l’alcool si è gettato tra le braccia di Ayla promettendole di fare un viaggio con lei. Ferit e Nazli sono andati a dormire in stanze separate. Il giorno seguente il ricco imprenditore ha fatto una doccia tiepida alla moglie con l’intento di farle abbassare la febbre, su consiglio del suo medico di fiducia. Proprio quando era intento a guardare un film con la moglie, l’Aslan ha accolto alla sua villa il pescatore Selami.

Quest’ultimo ha detto all’architetto di essere mortificato che Nazli avrebbe potuto perdere la vita nella sua cella frigorifera se non fosse stata salvata da Deniz. Ferit ha fatto vedere la richiesta sua e di sua moglie ad Hakan per poter ottenere la custodia di Bulut, e ha ringraziato Deniz per aver salvato Nazli. Per finire l’Aslan dopo aver fatto presente agli Onder che se qualcuno provasse a fare del male alla cuoca si vendicherà, ha iniziato a fare delle indagini per scoprire chi ha tentato di uccidere la Piran.

Trama del 9 agosto: Deniz contro Hakan, Asuman scopre che Burak è una spia di Demet

Negli episodi che verranno trasmessi in Italia domani venerdì 9 agosto 2019, Ferit mentre sarà a casa con la moglie Nazli farà i conti con l’irruzione della polizia. Il ricco imprenditore verrà condotto in commissariato con l’accusa di frode e trasporti illeciti. L’architetto si troverà in questa brutta situazione proprio quando sarà intenzionato a scoprire chi ha rinchiuso la Piran all’interno di una pescheria il giorno delle loro nozze.

In un primo momento l’Aslan riuscirà a mantenere la calma, ma quando le forze dell’ordine gli diranno che nei mezzi di trasporto della sua azienda sono state ritrovate delle sostanze stupefacenti perderà le staffe poiché sarà certo che ci sia lo zampino di Hakan e Demet. Il presentimento del marito di Nazli sarà esatto, visto che gli Onder mentre l’architetto si troverà ancora alla centrale di polizia si diranno soddisfatti per l’impresa riuscita. Ebbene sì, i perfidi coniugi crederanno che l’unico modo per far rimanere Bulut con loro sia quello di mettere nei guai Ferit con la giustizia. Fortunatamente quest’ultimo malgrado le accuse verrà scagionato dopo aver dimostrato di essere un rispettabile uomo d’affari con l’aiuto del suo avvocato, e si dirà pronto a farla pagare al suo rivale. Deniz dopo aver visto Nazli, Fatos, ed Engin, preoccupati per l’Aslan, si presenterà nell’ufficio di Hakan e lo affronterà, dicendogli di sapere di essere coinvolto con lo stato di fermo dell'architetto. Il musicista prenderà le difese di Ferit precisando al cognato che non ha mai fatto nulla di male a lui, alla sua famiglia, e nemmeno alla Pusula Holding. L’Onder risponderà all’insinuazione del fratello di Demet affermando di essere innocente addirittura giurando su Dio, e che forse qualcuno potrebbe aver organizzato un complotto contro Ferit. Nel frattempo quest’ultimo dopo essere tornato in libertà farà ritorno alla sua villa e verrà accolto con gioia da Nazli. In seguito Asuman metterà in guardia il cognato Ferit, facendogli sapere che il suo cameriere Burak è una spia di Demet. Per confermare la sua teoria, la giovane rivelerà all'Aslan che il malfattore possiede lo stesso identico telefono che la diabolica donna le diede quando lavorava per lei. A quel punto Ferit smaschererà il losco individuo, e dopo avergli controllato il cellulare scoprirà che la sorella di Nazli non si è affatto sbagliata. L’architetto allora fingerà di essere al posto di Burak, invitando la moglie di Hakan tramite un messaggio ad incontrarlo per dirgli qualcosa di molto importante. Purtroppo il piano dell’Aslan per incastrare Demet non avrà un esito positivo a causa dell’intervento inaspettato dell’Onder.