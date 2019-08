Puente Viejo scomparirà per sempre inondato dalle acque? Le anticipazioni Il Segreto relative alle puntate che andranno in onda in Italia tra qualche mese annunciano l'arrivo di Juan Garcia Morales. Il sottosegretario getterà nel panico l'intero paese, visto che comunicherà nella pubblica piazza che lo storico borgo dovrà essere inondato per consentire la costruzione del bacino idrico che Carmelo Leal commissionò tempo fa.

Intanto Maria, nonostante Dori Vilches la torturi durante le sedute di fisioterapia, stringerà i denti e continuerà a sottoporsi al trattamento, fino a che un grido disperato non spezzerà il silenzio della Casona. Il dottor Zabaleta, accordo d'urgenza, non avrà buone notizie per la povera Maria.

Il Segreto: Juan vuole inondare il paese

Stando alle nuove anticipazioni Il Segreto, Maria continuerà a sottoporsi alle sedute estenuanti di fisioterapia dell'infermiera Dori.

Qualcosa però non sembra convincere più Fernando, sorpreso per il sadismo dell'infermiera. Il Mesia sorprenderà le due donne nel mezzo di uno dei tremendo trattamenti e, di fronte alla crudeltà della Vilches, tenterà di fermarla. Nel frattempo a Puente Viejo arriverà il sottosegretario con una notizia che potrebbe rivelarsi fatale. Per consentire al bacino idrico di funzionare, il borgo dovrà essere raso al suolo, inondato dalle acque.

Francisca e Raimundo cercheranno di trovare alleati per evitare che si compia questa follia. Carmelo si sentirà in colpa, visto che è stato lui a commissionare la costruzione del bacino.

Anticipazioni Il Segreto: l'urlo di Maria spezza il silenzio

Dalle anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto, si evince che Maria non si perderà d'animo, decisa a recuperare l'uso delle gambe. Nell'ennesima seduta di fisioterapia, un urlo sconvolgerà la quiete apparente della Casona.

La Castaneda ha dovuto interrompere il trattamento per un dolore lancinante alla schiena. Francisca correrà a chiamare immediatamente il dottor Zabaleta. Dopo aver visitato Maria, il medico rileverà una infiammazione importante ad una vertebra e così chiederà spiegazioni all'infermiera, impedendole di continuare con queste sedute così estreme. Maria però non sarà dallo stesso parere, certa che solo Dori possa aiutarla a camminare di nuovo.

Elsa riceve una misteriosa lettera da Alvaro

Inaspettatamente, si farà risentire Alvaro. Il medico che ha tradito e derubato Elsa infatti, le manderà una lettera con le sue scuse, chiedendole un appuntamento. Isaac cercherà di impedire alla giovane moglie di recarsi da sola nel posto indicato dal dottorino, ma la Laguna è decisa a chiarire una volta per tutte la questione. Un nuovo pericolo per Elsa?

Si saprà con le prossime anticipazioni Il Segreto.