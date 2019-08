Torna l'appuntamento dedicato a Beautiful, lo sceneggiato americano seguito da oltre 300 milioni di telespettatori nel mondo. Nelle puntate in onda ad agosto in America, Steffy Forrester cadrà nella disperazione più totale quando Hope Logan deciderà di portarsi via Phoebe/ Beth dalla casa sulla scogliera. Una scena che colpirà la sorella, la quale le prometterà che ci sarà sempre un posto per lei nella vita della figlia.

Beautiful: Hope apprende che Phoebe è Beth

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate in onda in America ad agosto si soffermano sulle conseguenze della separazione tra Steffy e la piccola Phoebe. Tutto avrà inizio quando Hope e Liam apprenderanno che la loro bambina non è morta durante il parto ma è stata adottata inconsapevolmente dalla sorella di Thomas per dare una sorellina a Kelly.

Un'adozione strana che desterà i sospetti dello Spencer che ha cominciato a fare delle indagini a proposito.

Alla fine, la verità verrà a galla grazie anche alla rivelazione di Flo, l'attuale fidanzata di Wyatt. Il figlio di Bill, a questo punto, si precipiterà a raccontare la bellissima notizia alla Logan, diventata nel frattempo la moglie di Thomas, che adirato la trasporterà sul tetto per impedirle di sentire le parole dell'ex marito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Qui l'uomo riuscirà a confessare alla figlia di Brooke che Beth è in realtà sopravvissuta al tragico parto sull'Isola di Catalina. La donna, a questo punto, non vorrà perdersi nemmeno un minuto con la sua bambina.

La Logan e Liam riabbracciano Beth

Gli spoiler di Beautiful in onda in America svelano che Hope sarà determinata a recuperare il tempo perso con Phoebe, a costo di far soffrire Steffy. La Logan, infatti, deciderà di portare la bambina subito a casa insieme a Liam.

Una decisione che non sarà accettata dalla Forrester, che apparirà fortemente provata da questa inevitabile separazione. Se Brooke prenderà le parti della figlia, tanto da sperare in un immediato ricongiungimento, Ridge inviterà le sorelle a riflettere. Ma ecco che l'ex moglie dello Spencer le darà un messaggio di speranza, ricordandole che farà sempre parte della vita di Beth, in quanto si è instaurato un forte legame anche con la piccola Kelly.

Steffy si dispera per la separazione dalla figlia

Steffy sfogherà tutta la sua rabbia in un pianto liberatorio accanto a suo padre Ridge, che cercherà di sostenerla in questo difficile momento. A tal proposito, lo stilista vorrebbe denunciare la Fulton per aver avuto un ruolo nella finta adozione, sebbene questo non faccia sicuramente bene al morale della madre di Kelly. Nel frattempo, Hope e Liam appariranno felicissimi di aver riunito la loro famiglia.

Una gioia che potrebbe avere le ore contate in quanto Thomas mediterà un terribile piano.