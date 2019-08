Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV più vista di questa estate italiana. Negli episodi dal 51 al 60, in onda dal 19 al 23 agosto, Deniz si scontrerà con Ferit Aslan dopo aver capito del suo matrimonio falso mentre Demet ucciderà Tahir dopo essere caduta nel tranello di suo marito.

Bitter Sweet: incidente in moto per Deniz

Le anticipazioni di Bitter Sweet sugli episodi dal 51 al 60 in programma da lunedì 19 a venerdì 23 agosto su Canale 5, svelano che Nazli si rifiuterà di partecipare ad un evento insieme a Ferit.

Una decisione che creerà una frattura tra la coppia, sebbene debba fingere di vivere d'amore e d'accordo per il bene di Bulut. Asuman, intanto, domanderà a Deniz di poter dormire nella sua abitazione dopo un litigio con la sorella. Ben presto, la Piran scoprirà che il ragazzo ha avuto un drammatico incidente con la moto a causa dell'alta velocità. Fortunatamente le sue condizioni di salute non desteranno la preoccupazione dei medici, tanto da essere dimesso in poche ore.

Hakan Onder assumerà Tahir mentre Fatos e Engin scopriranno che le nozze tra Nazli e l'Aslan solo solo una farsa. Più tardi Deniz farà la stessa scoperta, tanto che i coniugi Aslan crederanno di essere stati traditi da Asuman. A tal proposito, la ragazza sarà ricattata da Demet ed il marito al fine di sabotare il processo per l'affido esclusivo del nipote. Peccato che la giovane rinunci al loro sporco gioco. Infine Ferit e il Kaya litigheranno furiosamente prima di entrare nell'aula di tribunale.

Deniz testimonia a favore di Nazli

Gli spoiler di Bitter Sweet, rivelano che Deniz sarà indeciso se testimoniare a favore o contro Nazli e suo marito. Fortunatamente il fratello di Demet userà il cuore, tanto che Bulut sarà affidato alla cuoca e l'affarista. Asuman, invece, comincerà a provare dei sentimenti per il musicista mentre la Kaya scoprirà che il marito è l'autore dell'incidente stradale in cui sono morti suo fratello e la cognata.

La donna, a questo punto, deciderà di fare i bagagli per allontanarsi in tutta fretta dalla sua abitazione. Peccato che Hakan sia di tutt'altro avviso.

Demet spara a Tahir

L'Onder mediterà un modo per ricattare Demet. L'uomo, infatti, inviterà la moglie a fare fuoco contro una casa abbandonata, se dietro l'uscio non avesse trovato riparo il povero Tahir, che morirà trafitto dai colpi di sparo. Intanto lo zio di Bulut riprenderà tutto con lo smartphone per evitare che la Kaya lo denunci alla polizia.

Infine la sorella di Deniz correrà terrorizzata a casa di Deniz dopo aver capito i crimini commessi finora da suo marito. Non ci resta quindi che attendere lunedì 19 agosto quando, la serie tv tornerà in onda su Canale 5.