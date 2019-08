Torna lo spazio dedicato a Il Segreto, trasmessa in Italia su Canale 5 e tra le soap opera di maggiore successo. Gli spoiler degli episodi spagnoli trasmessi dal 5 al 9 agosto svelano che Maria Castaneda farà una tremenda scoperta su Dori Vilches. La madre di Esperanza, infatti, apprenderà il passato dell'infermiera all'interno di un manicomio.

Il Segreto: Maria indaga su Dori

Le nuove anticipazioni de Il Segreto sugli episodi spagnoli in programma su Antena 3 da lunedì 5 a venerdì 9 agosto svelano che Dori sarà condizionata da Fernando, di cui è segretamente innamorata.

In questo frangente il Mesia chiederà alla Vilches di far finta di curare Maria (Loreto Mauleon). Proprio quest'ultima deciderà di indagare sul passato della sua infermiera dopo averla vista in un brutto stato. La Castaneda, infatti, le somministrerà delle gocce di sonnifero in una bevanda al fine di interrogarla. La figlia di Don Berengario, invece, farà delle chiamate ad un misterioso interlocutore che genereranno i sospetti di Dolores, la quale crederà che stia nascondendo qualcosa.

Carmelo contro il Mesia

Intanto Carmelo crederà che il Mesia sia il responsabile di tutti i problemi nati nel borgo iberico mentre la madre di Esperanza scoprirà alcune informazioni sull'infermiera che la lasceranno sconvolta tanto da chiedere aiuto alla Campuzano con una scusa. Infine la matrona lascerà strada spianata a Pablo Armeno per vendicarsi del fratello di Saul.

Il passato della Vilches

Le trame spagnole de Il Segreto rivelano che Maria vorrà che la Campuzano indaghi sul passato di Vilches.

Qui la moglie di Severo (Chico Garcia ) metterà in guardia l'amica sulla pericolosità di Dori. La giornalista, infatti, scoprirà che l'infermiera aveva ucciso la moglie del proprietario di un manicomio in quanto innamorata di lui. Per questo motivo era stata giudicata pazza e rinchiusa in un sanatorio da dove era scappata.

La Castaneda minaccia l'infermiera

La Castaneda minaccerà di rivelare il passato dell'infermiera qualora non riprenda con i trattamenti di agopuntura dopo aver notato che aveva alleggerito le sedute a cui la sottoponeva a causa del figlio di Olmo.

Dall'altro canto Carmelo Leal (Raul Pena) apprenderà la verità su Fernando (Carlos Serrano). Il vedovo di Adela, infatti, capirà che il Mesia ha intenzione di distruggere il borgo iberico con la complicità di Gracia-Morales. Per tale ragione il sindaco organizzerà un piano con l'aiuto di Severo per smascherarlo. Si ricorda ai telespettatori italiani che per assistere a queste puntate inedite dovremo attendere ancora diversi mesi a causa della differenza di messa in onda tra Italia e la Spagna.