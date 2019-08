Ci sono molte novità in arrivo nella prossima stagione televisiva per uno dei programmi più popolari di Mediaset. Stiamo parlando di Tu sì que vales, la cui nuova edizione vanterà nel cast la presenza di Sabrina Ferilli. L'attrice romana ricoprirà il ruolo di giudice popolare, come riportato dal numero della rivista "Chi" in edicola dal 31 luglio.

L'artista capitolina, dunque, dopo l'esperienza di Amici tornerà a lavorare accanto all'amica Maria De Filippi, e farà parte del team di giudici insieme a Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

Nello specifico, la Ferilli sarà il volto di punta della giuria popolare che avrà l'opportunità di valutare le esibizioni dei concorrenti.

Pare che già lo scorso anno l'attrice sia stata contattata per ricoprire lo stesso ruolo, ma in quella circostanza aveva rifiutato l'invito perché già impegnata sul set di diverse fiction, tra cui ricordiamo "L'amore strappato" diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e con la partecipazione di Enzo Decaro.

L'assenza di Belen Rodriguez alle registrazioni della prima puntata

La rivista "Chi" ha anche riportato che durante la registrazione della prima puntata di Tu sì que vales non era presente la showgirl argentina Belen Rodriguez. La conduttrice, infatti, avrebbe avuto un lieve malore a poche ore dalle riprese, e per questo motivo avrebbe avvisato la produzione della sua assenza.

Per quanto riguarda i conduttori del talent-show che tornerà sul piccolo schermo nel mese di settembre, a differenza di quanto accaduto per la giuria popolare dove ci sarà la new-entry Sabrina Ferilli, non vi saranno novità, poiché sono stati confermati i tre presentatori Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Solo in occasione del primo appuntamento mancherà la showgirl sudamericana. Quest'ultima, infatti, dopo aver dato forfait avrebbe presentato regolare certificato medico per motivare la sua assenza a causa di un lieve malessere.

Belen smentisce la seconda gravidanza

Quando si è appreso dell'improvvisa rinuncia di Belen Rodriguez alla registrazione della puntata d'esordio di Tu sì que vales, immediatamente si sono scatenati una serie di rumors secondo cui la presentatrice argentina non si sarebbe presentata in studio perché in dolce attesa di un secondo figlio.

In realtà, nonostante il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, la showgirl ha immediatamente smentito le indiscrezioni, dimostrando con il certificato medico consegnato alla produzione del talent-show di Canale 5 di non essere affatto incinta, ma di aver avuto solo un piccolo problema di salute superato, tra l'altro, brillantemente e in poco tempo.