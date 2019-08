Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto e che riguarderanno ciò che accadrà negli episodi in onda dal 26 al 30 agosto. Dopo una lunga pausa estiva, torna dunque su Canale 5 nel consueto orario delle 15:40 circa, la telenovela ideata da Aurora Guerra, che riserverà nei prossimi episodi molti colpi di scena. Fè verrà ferita gravemente da Faustino e sarà Mauricio a dare agli abitanti di Puente Viejo la triste noitzia della sua scomparsa.

Mentre Julieta sarà affranta dal dolore per la tragica morte dell’amica, si scoprirà che la donna in realtà è viva e vegeta e la sua morte è stata inscenata grazie all’aiuto di Mauricio e Alvaro per permetterle di fuggire dal paese. Intanto Isaac, sarà sempre più geloso del rapporto tra Elsa e Alvaro, i quali, sempre più complici, si scambieranno un bacio.

Il Segreto, anticipazioni al 30 agosto: Mauricio annuncia la morte di Fè

Dopo tre settimane di pausa, torna su Canale 5 la soap Il Segreto che riprenderà dalla vicenda legata a Fè, la quale sta tentando di fuggire dalle grinfie di Faustino, giunto a Puente Viejo determinato a recuperare il denaro sottratto dalla donna quando fuggì dal bordello.

Nel corso delle nuove puntate, vedremo che Fé verrà ferita proprio da Faustino e sarà Mauricio a soccorrerla e a portarla al dispensario. Poco dopo, il capo mastro annuncerà ai paesani che la donna è morta, lasciando tutti esterrefatti. Saul non saprà come comunicare la notizia a Julieta, la quale sarà sconvolta dalla tragica scomparsa dell’amica. Elsa intanto, noterà che il dottor Alvaro non sembrerà così colpito dalla notizia e comincerà a nutrire qualche sospetto.

Spoiler dal 26 al 30 agosto: la morte di Fé è una messinscena, Alvaro ed Elsa si baciano

Emozioni a non finire nelle puntate della soap iberica che andranno in onda nel corso della prossima settimana e dove vedremo che Mauricio rifiuterà l’aiuto di Meliton per scoprire chi ha assassinato Fé, dichiarando di voler solo occuparsi del funerale. I telespettatori capiranno subito che la dipartita della donna è stata solo una messinscena, messa in atto dal capo mastro con l’aiuto di Alvaro, per permetterle di fuggire da Punte Viejo e da Faustino.

Fè infatti, sarà viva e vegeta e il Godoy cercherà la collaborazione anche di Raimundo per farla partire alla volta dell’America per raggiungere Prado e Rosario. In occasione della veglia funebre, verrà raccontata la verità alle persone più care alla donna. Intanto Alvaro ed Elsa si baceranno, mentre Antolina scoprirà che Isaac ha parlato con un misterioso uomo che si scoprirà essere un investigatore privato.

Intanto Fè confesserà a Mauricio di non voler partire senza di lui, mentre Isaac e il dottor Fernandez avranno un'accesa discussione a causa della Laguna.

Questo e molto altro nelle nuove puntate de Il segreto, in onda dal 26 al 30 agosto su Canale 5, nel consueto orario delle 15:40 circa.