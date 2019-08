Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, che intrattiene ogni giorni quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Nelle puntate in onda in Spagna da lunedì 12 a venerdì 16 agosto su Antena 3, l'usuraio Armero comincerà a farsi minaccioso nei confronti di Prudencio Ortega mentre Fernando Mesia segregherà Maria Castaneda in un monastero durante la sua fuga.

Il Segreto: Maria in pericolo

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole in onda da lunedì 12 a venerdì 16 agosto, rivelano che Maria si troverà in balia della terribile infermiera Vilches. Proprio quest'ultima impedirà che la Castaneda chiede aiuto, somministrandole della potente droga. Prudencio (Jose Milan), invece, sarà tartassato dalle richieste dell'Armero, visto che è ormai privo della protezione di Donna Francisca. L'usuraio, infatti, minaccerà l'Ortega e Lola di ritorsioni se mensilmente non dovessero versare una cospicua somma di denaro a suo favore.

Prudencio ha un debito con Armero

Fernando impedirà che Vilches possa far del male a Maria. Dori, a questo punto, riuscirà a scappare mentre la Castaneda confesserà al Mesia di averla ricattata per scoprire il suo passato. Poco dopo, il figlio di Olmo accuserà l'infermiera di aver provato a curare la nipote della matrona con l'agopuntura in modo che potesse scappare dalle sue grinfie. Prudencio, intanto, racconterà tutti i suoi problemi con l'usuraio Armero dinanzi a Matias (Ivan Montes).

Quest'ultimo, a questo punto, gli suggerirà di svelare tutto alla fidanzata. Infine Carmelo e Severo (Chico Garcia) forniranno al figlio di Olmo alcuni dettagli utili per sconfiggere la matrona.

Fernando scappa dalla trappola di Carmelo

Gli spoiler Il Segreto, in onda in Spagna a metà agosto, rivelano che Fernando (Carlos Serrano) si mostrerà insicuro di fronte al piano di Severo e Carmelo. Intanto l'Ortega accetterà il ricatto dell'usuraio, nonostante il parere contrario di Lola.

Irene e Raimundo, invece, saranno preoccupati per le sorti di Donna Francisca, tanto da decidere di andarla a cercare. Purtroppo il duo cadrà nella trappola organizzata dal sindaco e il Santacruz al posto di Fernando all'interno di un capanno abbandonato. Se quest'ultimo riuscirà ancora una volta a scappare, il vecchio locandiere e la Campuzano saranno salvati da Severo, la Montenegro e Carmelo.

Il Mesia rapisce la Castaneda

Allo stesso tempo, Fernando rapirà la Castaneda all'interno di un monastero abbandonato.

Qui la madre di Esperanza rimprovererà il Mesia di essere pazzo a credere che voglia iniziare una storia con lui lontano da Puente Viejo. Prudencio e Lola, invece, saranno preoccupati per le minacce di Armero, sebbene il loro matrimonio sia imminente. Infine la parente di Marchena verrà chiamata dalla sorella ad un appuntamento nel bosco. Di cosa si tratta? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.