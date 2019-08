La storia d'amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis prosegue a gonfie vele. I due nonostante abbiano diviso l'opinione pubblica, continuano a stupire giorno dopo giorno anche i più scettici. Tra una dedica e uno scatto, questa volta l'influencer romana si è davvero superata nel fare una sorpresa al suo compagno.

Il 9 agosto il pilota della MotoGp compie trent'anni anni. In quest'occasione così speciale purtroppo però, Giulia e Andrea non possono festeggiare insieme.

La De Lellis infatti, è impegnata con i preparativi della festa di suo nipote Matilde. Iannone invece, si trova in Austria per una nuova tappa del Gran Premio. Nonostante la lontananza, Giulia ha fatto in modo che il suo Andrea a mezzanotte in punto ricevesse una lettera e spegnesse una candelina.

"Chissà se mi perdonerai mai. Lontani ma vicini": con queste dolci parole inizia la lettera di Giulia al suo attuale compagno.

La De Lellis poi ha proseguito: "Non c'è nessun posto al mondo dove vorrei essere, se non tra le tue braccia. Ti amo" L'ex fidanzato di Belen Rodriguez ha scelto di pubblicare gli auguri della sua fidanzata su Instagram.

Al post è arrivato un altro messaggio dell'ex protagonista di Uomini e donne, in cui ribadisce ancora una volta il sentimento che prova nei confronti di Iannone. Giulia in maniera molto dolce, ha confessato che Iannone è identico a lei e ogni giorno la stupisce con i suoi modi di fare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

La stessa influencer ha anche dichiarato di non avere molte foto con Andrea, perché entrambi preferiscono vivere in intimità i momenti trascorsi insieme. La giovane infine, in una Instagram Stories ha scritto: "Non smettere mai di stupirmi, buon compleanno amore mio". Probabilmente, terminati i festeggiamenti per la piccola Matilde, Giulia De Lellis raggiungerà il suo fidanzato.

De Lellis e Iannone: il pensiero degli amici

Gli amici di Andrea Iannone hanno appreso con molto entusiasmo la relazione fra il pilota e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Chi conosce l'ex fidanzato della Rodriguez, in una recente intervista ha raccontato di vedere Andrea molto più sereno. Addirittura secondo alcuni, Iannone non avrebbe più paura di mostrare i suoi sentimenti. In molti hanno riferito che tra i due fidanzati c'è una perfetta intesa. La stessa Giulia, dopo aver archiviato la liaison con Andrea Damante, sembra essere molto più tranquilla al fianco dello sportivo.

In poco tempo anche i fan più accaniti del duo De Lellis-Damante hanno accettato la nuova storia della ex gieffina. Se tra i due fidanzati la storia continuerà non è dato saperlo, ma al momento i due hanno messo le basi per un rapporto duraturo nel tempo.