Le anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita' rivelano che, nelle puntate in onda probabilmente nel mese di settembre, si vivranno momenti di tensione per via del piano organizzato da Samuel (Juan Gareda). Il giovane Alday si libererà della presenza di Ursula e farà rinchiudere la dark lady in un manicomio per poi sfogare la propria rabbia nei confronti del piccolo Moises. Il fratello di Diego parlerà con il medico Guillen, che verrà costretto a somministrare dei medicinali al bambino con l'intento di farlo ammalare.

Il figlio di Blanca si troverà a lottare tra la vita e la morte. Quest'ultimo comincerà a peggiorare rapidamente, dopo che Blanca (Elena Gonzalez) e Diego si renderanno conto che Samuel ha organizzato l'assalto alla carrozza. I due innamorati si serviranno dell'aiuto del detective Riera (Pablo Menasanch) per risolvere la questione una volta per tutte.

Guillen ricattato da Samuel

Blanca e Diego verranno a conoscenza delle gravi condizioni di salute del neonato ma eviteranno un confronto con Samuel, che fingerà di essere preoccupato per via dello stato fisico del nipote.

Ci sarà una svolta inaspettata nel momento in cui il medico Guillen inviterà il più giovane degli Alday a non fare del male a Moises; il suo tentativo si dimostrerà però vano. Il dottore comincerà a fare i conti con i sensi di colpa e così si presenterà nell'abitazione di Diego e Blanca per metterli al corrente della realtà dei fatti. Guillen svelerà ai due innamorati di aver subito la pressione di Samuel per creare di propositondei problemi di salute al bambino.

Diego vuole uccidere il fratello

Nel frattempo, arriverà il giorno del battesimo di Moises e Samuel e Leonor verranno scelti come padrini. La compagna di Diego non saprà se Ursula nel corso del rapimento abbia fatto diventare il nipote un vero cristiano, ma deciderà di battezzare ugualmente il figlio. La figlia della Dicenta avrà molta paura che Moises non riesca a sopravvivere alla malattia. La giovane annuncerà che la madrina del figlioletto sarà la Hidalgo (Alba Brunet).

Successivamente, Samuel verrà a conoscenza che un altro medico è riuscito a guarire il piccolo Moises e fingerà di esserne contento. Il minore degli Alday organizzerà addirittura una festa con l'aiuto di Lucia Alvarado. Diego sarà pervaso dalla sete di vendetta nei confronti di Samuel e avrà intenzione di ucciderlo. L'Alday otterrà il consenso di Blanca e si recherà così a calle Acacias per porre fine alla vita di Samuel.

Tuttavia la figlia di Ursula, dopo attente valutazioni, impedirà a Diego di procedere con il suo piano criminale e cercherà di seguire i consigli di Riera.