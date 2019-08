Circa un mese fa sulle pagine del settimanale "Spy" si era parlato della presunta crisi in corso tra Francesco Facchinetti e il cantante Irama. I due, dopo la partecipazione del cantante ad Amici di Maria De Filippi, avevano intrapreso una collaborazione lavorativa, ma a quanto pare ci sarebbero stati degli episodi che avrebbero mandato tutto all'aria, al punto che a oggi avrebbero messo di mezzo gli avvocati per risolvere i dissidi.

A fornire tutte le ultime news su questo rapporto ormai giunto al capolinea è stata la rivista "Chi", diretta da Alfonso Signorini.

Sarebbe finita male tra Facchinetti e il cantante Irama

Nel dettaglio, il mese scorso sulle pagine di "Spy" venne lanciata la "bomba mediatica", secondo la quale Irama pare avesse scelto di voltare le spalle al suo "mentore", dopo una serie di episodi che non avrebbe gradito.

Il settimanale parlò di motivazione economiche, legate a conti che non sarebbero stati saldati, ma anche a una sorta di dualismo che si sarebbe creato tra Irama e Riki, un altro dei "pupilli" dell'agenzia di Facchinetti.

Sembrerebbe che nel momento in cui Facchinetti abbia scoperto l'intenzione di Irama di andare via dalla sua agenzia, non abbia reagito affatto bene, tanto che sui social pubblicò un durissimo post al vetriolo che molto probabilmente era rivolto proprio al cantante lanciato da Amici, il quale a sua volta rispose postando una foto con il dito medio alzato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

A fornire nuovi dettagli su questa intricata vicenda ci ha pensato il settimanale "Chi", il quale ha svelato che l'avventura lavorativa tra i due sarebbe finita malissimo. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini conferma il fatto che tra i due ci sia stato l'addio definitivo e che il tutto sarebbe avvenuto in una maniera tutt'altro che pacifica.

Il duro messaggio di Facchinetti

Si parla, infatti, di un coinvolgimento dei legali di entrambi, atto a risolvere questa disputa che li avrebbe portati a interrompere ogni tipo di contratto e collaborazione.

Una notizia che ha subito fatto il giro del web e della rete e in moltissimi, in queste ore, hanno provato a chiedere spiegazioni ai diretti interessati.

Irama, per il momento, ha preferito non commentare l'indiscrezione riportata sul settimanale "Chi" e quindi non ha proferito parola su Facchinetti, il quale, invece, ha postato un messaggio abbastanza criptico sui social. Nel dettaglio, infatti, sul suo profilo Instagram Francesco ha scritto che in molti pensano che lui sia cattivo e spregiudicato ma non è così.

"La verità è che non amo farmi prendere per il cu..." ha scritto Facchinetti, aggiungendo che chi lo fa, poi, ne paga le conseguenze.