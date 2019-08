Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra arrivato al finale dell'undicesima stagione dove non mancheranno degli incredibili colpi di scena. Nelle puntate spagnole in onda dal 26 al 30 agosto, lo sceriffo Meliton Melquiades morirà dopo essere stato aggredito da un personaggio misterioso sulle montagne quando era alla ricerca di indizi su una recente imboscata. Purtroppo i sospetti ricadranno su Francisca Montenegro, la quale sarà accusata ingiustamente da Garcia-Morales.

Il Segreto: la morte di Meliton

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate spagnole in onda questa settimana in Spagna si soffermano sulla morte di Meliton, il sergente di Puente Viejo. Un'uscita di scena che genererà malumore tra i telespettatori della soap opera, ormai stufi dei continui fatti di sangue. Il portale "Supertele" ha annunciato che lo sceriffo uscirà di scena nelle puntate iberiche in onda da lunedì 26 a venerdì 30 agosto sull'emittente Antena 3.

Nel dettaglio, Matias, Severo e Carmelo ritroveranno il corpo esanime di Melquiades, aggrappato ad una roccia in cui è stata dipinta la lettera F. Un ritrovamento che getterà nella disperazione più totale tutti gli amici del simpatico uomo di legge mentre le guardie civili inizieranno delle indagini per affidare alla giustizia il colpevole.

Fernando è ancora vivo

Matias, Severo e Carmelo crederanno che dietro la morte di Meliton, ci sia lo zampino di Fernando Mesia, nel frattempo dichiarato morto dopo aver tentato di sequestrare Maria in un monastero.

A tal proposito, la madre di Esperanza e Beltran dopo aver scoperto l'intenzione del Mesia di far fuori Francisca Montenegro, Severo e Carmelo, azionerà il detonatore mandando in mille pezzi l'edificio in cui il cattivone aveva piazzato un ordigno esplosivo. Purtroppo i sospetti di Leal e del Santacruz, troveranno conferme quando il figlio di Olmo tornerà vivo e vegeto a Puente Viejo per rapire i figli dell'ex moglie e la famiglia Castaneda.

Garcia-Morales accusa Francisca dell'uccisione di Melquiades

Le trame spagnole de Il Segreto rivelano che a Puente Viejo si celebreranno i funerali di Meliton, dove parteciperà l'intera comunità. Nel frattempo il sindaco e Severo accuseranno apertamente il sottosegretario Garcia-Morales di essere coinvolto nell'assassinio dello sceriffo Melquiades mentre gli abitanti pretenderanno di sapere la verità.

Il parente di Maria-Elena, a questo punto, scaricherà la colpa su Francisca Montenegro, la quale dimostrerà di non avere più voglia di vivere vista l'imminente distruzione di Puente Viejo. Tuttavia è facile da immagine che dietro la morte dello sceriffo ci sia la mano del diabolico Fernando, tornato per vendicarsi una volta per tutte.