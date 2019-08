Stando alle anticipazioni della soap opera Il Segreto in onda a settembre su Canale 5, Puente Viejo verrà travolto da un orribile crimine. La protagonista indiscussa sarà come sempre Francisca Montenegro. Questa volta, la dark lady se la prenderà con l'odiato Roberto Sanchez, arrivato al paesino e trasferitosi alla Casona. Il misterioso Sanchez ha tutte le intenzioni di far innamorare Maria e portarla via con sé. La matrona verrà a sapere che Maria e Roberto stanno tramando alle sue spalle e perderà completamente la ragione.

Il segreto anticipazioni: Francisca da sola con il nemico

Nelle puntate de Il segreto in onda a settembre su Canale 5, Roberto farà un passo falso, illudendosi di poter ingannare la mefistofelica Francisca. Il Sanchez organizzerà all'insaputa di Maria, Beltran e Esperanza la loro fuga dal paesino. La Montenegro ordinerà al fidato Mauricio di indagare sulla faccenda e di non perdere di vista Roberto.

Dopo poco, il capomastro scoprirà tra gli effetti personali del Sanchez i biglietti per i Caraibi. Francisca farà finta di niente, ma nel mentre preparerà il suo oscuro piano. Per prima cosa, farà in modo che nella villa non si trovi anima anima viva, così da agire con la massima tranquillità. Il primo ad essere mandato fuori dai piedi sarà Raimundo. La Montenegro mentirà al marito, dicendogli che Don Anselmo è stato assalito dall'ennesima crisi mistica e che ha bisogno del suo aiuto.

L'Ulloa, decisamente preoccupato, insieme alla nipote Maria si precipiterà dal prete temendo che possa compiere una follia. Beltran e Esperanza invece, verranno dati in affidamento per una notte ad una baby-sitter. Ed ecco che Francisca ha portato a termine la prima parte del piano.

Una cioccolata alla Belladonna per Roberto

Roberto, convinto di trovare Maria, entrerà nella biblioteca della Casona.

Suo malgrado, si troverà davanti la Montenegro. L'incontro sarà fatale per il povero Sanchez. Pochi minuti prima, Francisca ha fatto preparare due cioccolate calde, nascondendo in una di esse un potente veleno, la Belladonna, capace di uccidere in pochi secondi. Dopo aver fatto bere il povero Roberto, gli dirà senza mezzi termini di averlo avvelenato. Avrà però ancora pochi secondi per salvarsi, mostrandogli l'antidoto. Se vuole la preziosa boccetta, dovrà accettare di lasciare Maria scrivendole una lettera d'addio.

Il Segreto puntate settembre su Canale 5: il patto con la morte

Spaventatissimo, il Sanchez sarà costretto ad accettare il ricatto di Francisca e si farà dare carta e penna. Tuttavia Francisca, dopo che Roberto le avrà consegnato la lettera, non gli fornirà l'antidoto. Qualche attimo ancora e il Sanchez si accascerà a terra privo di vita. A quel punto entrerà nella stanza Mauricio che, come sempre, sarà costretto a piegarsi alla volontà della sua padrona.

La Montenegro gli ordinerà di seppellirlo nelle catacombe della villa e di far sparire i suoi vestiti. In questo modo Maria potrà credere che Roberto l'abbia lasciata cercando la felicità altrove. Stando alle anticipazioni Il segreto delle puntate in onda a settembre su Canale 5, Francisca la farà franca anche questa volta e Maria crederà alla versione della sua matrigna.