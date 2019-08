Le nuove anticipazioni Il Segreto vedono finalmente Elsa e Isaac sposi. La perfidia di Antolina non riuscirà a distruggere il loro amore, capace di superare ogni ostacolo. La Laguna finirà per essere vittima della sua stessa cattiveria e, sottovalutando la furbizia della rivale, resterà completamente sola. Nel frattempo Fernando, ingannando Carmelo con un meschino sotterfugio, si metterà di nuovo nei guai.

Il povero Leal, pensando ingenuamente di aver trovato un alleato in grado di distruggere Francisca - rea di aver provocato la morte di Adela - si troverà a lottare tra la vita e la morte.

Il Segreto anticipazioni: arrivano gli esami clinici di Elsa

Stando alle anticipazioni Il Segreto relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, Isaac, ancora scosso per la morte di Antolina, si preoccuperà per le condizioni di salute di Elsa.

La Laguna infatti sarà costretta a tornare in ospedale a causa di un nuovo peggioramento. Il Guerrero sarà disperato e confiderà a Matias che se dovesse succedere qualcosa alla sua amata, si toglierà la vita. Non passerà molto tempo prima che i test prescritti dal dottor Zabaleta diano il loro responso sul reale stato di salute di Elsa. Prudencio intanto, non riuscirà a dimenticare Lola. Dopo la brutta litigata, l'Ortega si deciderà a chiedere delle spiegazioni a Francisca. La Montenegro dirà al suo pupillo che Lola nasconde un tremendo segreto: è un'assassina.

Il Segreto: Esteban spara a Carmelo

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto, Fernando porterà avanti il suo piano contro Carmelo. Dopo aver avvisato il sindaco di Belmonte che alle sue spalle si sta tramando un attentato, fingerà di essere un ostaggio di Carmelo. Meliton, insospettito, seguirà il Leal e il Mesia, certo che l'ex marito di Maria abbia in serbo qualcosa di terribile. La sue intuizione si avvererà, in quanto Esteban sparerà a Carmelo appena si presenterà davanti ai suoi occhi.

Fernando a quel punto, sicuro che l'uomo uccida anche lui, gli sparerà sua volta. Il piano del Mesia è andato a buon fine, visto che Mauricio e Severo crederanno che Fernando abbia ucciso il sindaco di Belmonte per salvare Carmelo. Persino il sergente Cifuentes crederà alla versione del Mesia e lo elogerà per il suo coraggio.

Elsa e Isaac sposi nelle prossime puntate

Matias incontrerà Isaac e gli confiderà qualcosa che gli farà gelare il sangue.

Elsa nel frattempo inizierà lentamente migliorare. Carmelo, gravemente ferito, verrà medicato ma le sue condizioni di salute saranno molto serie. Irene comincerà a sospettare che dietro l'incidente di Carmelo ci sia lo zampino di Fernando. Solo se il Leal si salverà, potrà raccontare cosa è veramente successo. La stessa Francisca guaderà con occhi diversi Fernando ed inizierà ad indagare. Alla Casona, Maria continuerà a sottoporsi alle difficilissime sedute di fisioterapia di Dori Vilches, che la lasceranno senza forze.

Quando Elsa si sarà ripresa del tutto, finalmente Isaac le chiederà di sposarsi ricevendo ovviamente un sì. Proprio in quel momento, arriveranno i risultati medici di Elsa e il dottor Zabaleta le comunicherà che ha avuto delle importanti lesioni cardiache ma, avendo superato il peggio, non ci saranno ricadute. Sarà così che Don Berengario unirà in matrimonio Elsa e Isaac. Le anticipazioni Il Segreto raccontano infine che anche Carmelo inizierà a migliorare, ma un'amara sorpresa è pronta per lui. Fernando, armato di tutto punto, è pronto a mettere fine alla sua vita.