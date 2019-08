Grande trepidazione dei fan in attesa della riapertura della famosa porta rossa. La versione Vip della casa più spiata d'Italia sta per riaprire i battenti con tante novità, sorprese oltre alle immancabili telecamere che terranno sotto controllo i concorrenti del reality di Canale 5, h24.

Tutto pronto o quasi. Sul web sono già molte le indiscrezioni circa i nomi dei concorrenti Vip che hanno scelto di entrare nella casa ma il cast non è ancora completo.

In questi giorni stanno continuando le selezioni per i volti Vip che affronteranno quest'esperienza sotto l'occhio attento del GF. E tra i nomi che circolano, oltre a qualcuno noto per la partecipazione a U&D, ci sono anche quelli di due autentiche icone come Kabir Bedi ed Ilona Staller in arte Cicciolina.

Cambio di conduzione per la nuova edizione Vip

Settembre è alle porte e insieme ai preparativi per il ritorno a scuola, arrivano anche i preparativi per i nuovi Reality Show.

Il palinsesto Mediaset sarà ampio e pronto a soddisfare i gusti di tutti i suoi telespettatori: in programma il nuovo Temptation Island Vip oltre al citato Grande Fratello Vip. Per quest'ultimo la data non è ancora certa, ma sembra che il reality possa iniziare dopo la metà di settembre. Cambio al timone, questo è già noto perché alla conduzione non ci sarà più Ilary Blasi che fino allo scorso anno ha accompagnato i Vip nella loro avventura nella casa, bensì Alfonso Signorini, noto giornalista esperto di gossip, direttore responsabile di 'Chi'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Grande Fratello

Il pubblico aveva già fatto l'abitudine a vederlo nel ruolo di 'temutissimo' opinionista, ma questa volta sarà proprio lui a tenere le redini del gioco ed a condurre questa nuova edizione.

Una sostituzione che potrebbe portare tanti cambiamenti nel reality che fino ad oggi era stato condotto da volti noti femminili, come ad esempio Barbara D'Urso. Che novità ci saranno? Tutto è ancora da scoprire e non possiamo far altro che attendere settembre.

Il possibile cast

La produzione sta ancora lavorando per ultimare il cast dei concorrenti che parteciperanno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip e in proposito già impazzano da tempo i possibili nomi. Tra questi Luca Di Carlo, Kabir Bedi, Natalia Bush, Lorenzo Riccardi, Adriana Volpe, Claudia Galanti, Eva Robin's, Matilde Brandi, Andrea Melchiorre, Giucas Casella, il Divino Otelma, Ilona Staller e Nora Amile, ex concorrente de ''La pupa e il secchione''.

Un cast interessante, ovviamente se la maggior parte di questi nomi venissero confermati, che potrebbe dar vita ad un'edizione ricca di colpi di scena. Tra i probabili inquiini si era parlato di Loredana Lecciso, ma la showgirl intervistata recentemente dal settimanale 'Nuovo' ha smentito questa possibilità: "Non riuscirei a sentirmi osservata 24 ore su 24".