Il Segreto non smette di stupire i suoi telespettatori. Le anticipazioni delle puntate spagnole raccontano che la vita di Don Berengario verrà scombussolata dall'arrivo di una misteriosa ragazza. Ester, questo il suo nome, si presenterà al parroco dicendo di essere sua figlia. Si scoprirà così un inaspettato passato del prete che, fino ad ora, ha tenuto nascosto a tutta Puente Viejo.

Anticipazioni puntate spagnole Il segreto: un passato scomodo

Nelle prossime puntate de Il segreto, tornerà ad essere protagonista Don Berengario.

il collega di Don Anselmo non avrà più pace dopo aver ucciso con la complicità di Carmelo i Molero, rei di aver abusato della povera Julieta. Dopo il delitto, il sergente Cifuentes inizierà ad indagare, facendo tremare il prelato che si confesserà con Don Anselmo. Interrogato dal sergente, lo storico prete di Puente Viejo si lascerà sfuggire un particolare di troppo che riconduce al collega. Assalito dai sensi di colpa, il povero Don Anselmo arriverà a tentare di togliersi la vita per poi lasciare il paesino, in preda ad una crisi mistica.

Nel frattempo, i guai per Don Berengario non saranno finiti. Il prelato è sempre stato piuttosto schivo e non si sa molto del suo passato. A fare chiarezza sulla sua gioventù ci penserà una giovane ragazza, Ester, che ha un legame molto forte con Berengario. Ester sconvolgerà tutti gli abitanti del paesino, rivelando una verità inaspettata.

Il segreto trame prossime puntate: Ester è la figlia di Don Berengario

Dopo aver incontrato da sola Don Berengario, Ester gli racconterà la verità su quanto accaduto durante tutti questi anni.

La giovane svelerà di essere la figlia di Marina, una donna che ebbe una relazione clandestina con Berengario in gioventù. Il prete crederà alla versione della ragazza, in quanto si accorgerà dell'incredibile somiglianza con la donna che moltissimi anni fa amò. Don Berengario ripenserà al passato e all'errore commesso ai tempi di quando frequentava il seminario, in preda ad una crisi mistica. Nonostante si sia lasciato andare alla passione, non seppe mai che da quella relazione nacque una bambina.

Il sacrificio di Marina

Continuando il suo racconto, Ester riferirà a Berengario che Marina, consapevole di essere un ostacolo per la carriera ecclesiastica dell'uomo che amava, preferì compiere un atto di sacrificio lasciando che seguisse la sua vera vocazione e scomparendo improvvisamente. Proprio per quello Berengario non ne seppe più nulla. Ester aggiungerà che l'ultimo desiderio di sua madre Marina prima di morire fu quello di mettere a conoscenza Don Berengario della sua paternità.

Il prelato, senza pensarci due volte, prenderà la sofferta decisione di riconoscere sua figlia e le relative responsabilità. Per prima cosa le offrirà una casa e del cibo. In un primo momento, non si sentirà ancora di raccontare ai paesani tutta la verità e quindi la presenterà come una sua parente. Don Berengario però, informerà Don Anselmo di quanto accaduto tramite lettera. Le anticipazioni de Il segreto svelano però che la versione di Ester comincerà a vacillare, innescando in Don Berengario dei dubbi sul suo racconto...