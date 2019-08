Torna l'appuntamento dedicato ad Il Segreto, lo sceneggiato di grandissimo successo che tornerà in onda da lunedì 26 agosto su Canale 5. Nelle prossime puntate italiane, Prudencio Ortega dimostrerà di aver messo la testa a posto, tanto da decidere di acquistare l'enoteca di Fe Perez, nonostante un'iniziale riluttanza di Donna Francisca.

Il Segreto: Donna Francisca vuole che Prudencio spii Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulle puntate in onda da settembre sui teleschermi italiani si soffermano su Prudencio, che darà una svolta alla sua vita.

Tutto inizierà precisamente quando Donna Francisca (Maria Bouzas) chiederà al fratello di Saul di indagare sul conto di Fernando (Carlos Serrano). L'uomo, a questo punto, darà il suo consenso alla Montenegro, sebbene poi voglia essere ricompensato alla fine del suo compito. Ma ecco che il Mesia fuggirà a Madrid quando scoprirà che la dark lady vuole favorire uno scontro armato tra lui e Roberto Sanchez.

Per questo motivo, l'Ortega chiederà alla moglie di Raimundo (Ramon Ibarra) il permesso di abbandonare la Villa e rifarsi una vita altrove. Una richiesta che sarà rifiutata dalla donna, in quanto vuole che tenga a bada il suo patrimonio in assenza del diabolico figlio di Olmo.

Il fratello di Saul decide di cambiare vita

Stando alle trame de Il Segreto, in onda nel corso del prossimo mese su Canale 5, si evince che Prudencio continuerà a progettare una nuova vita, nonostante il rifiuto di Donna Francisca.

A tal proposito, il fratello di Saul confiderà a Raimundo che è giunto il momento di camminare con le proprie gambe e sopratutto senza la protezione di qualcuno. Il vecchio locandiere, a questo punto, cercherà di mettere una buona parola con la Montenegro che alla fine cederà al suo desiderio. I telespettatori scopriranno che l'Ortega ha intenzione di acquistare l'enoteca, chiusa dopo l'apparente morte di Fe (Marta Tomas) in seguito ad un colpo d'arma da fuoco ricevuto da Faustino.

L'Ortega acquista l'enoteca di Fe

L'Ortega dovrà negoziare la compravendita con Matias, tanto da presentarsi in forma anonima al suo cospetto. All'inizio il Castaneda si rifiuterà di vendere l'attività all'uomo, se quest'ultimo lo convincesse dell'estraneità della Montenegro nell'affare. Di conseguenza, Prudencio diventerà a tutti gli effetti il proprietario dell'enoteca della compianta Fe Perez. A tal proposito, chiederà ai coniugi Castaneda di consigliargli un esperto in vini, capace di prendere il comando della nuova attività commerciale.

Infine la scelta ricadrà su Antonio Marchena, un uomo rimasto privo di lavoro in seguito ad un drammatico incidente con un camion.