Continuano gli impegni per la presentatrice Mara Venier che si candida ad essere la protagonista della prossima stagione di Rai 1, dopo il grande successo ottenuto nella scorsa annata. La conduttrice tornerà al timone per il secondo anno consecutivo di 'Domenica in', ma ha ricevuto un altro ruolo importante e dovrà fare i conti con la conduzione di un nuovo programma intitolato "La porta dei sogni".

Questa trasmissione inedita formata da quattro speciali appuntamenti avrà inizio il prossimo 20 dicembre in prima serata e non sono terminati i progetti per la conduttrice. Sono arrivate delle indiscrezioni secondo le quali Mara Venier potrebbe essere affiancata da Romina Power nella prossima edizione di Domenica in. Le due donne, considerate una coppia perfetta, sono legate da un rapporto di amicizia e la Venier, tornata al timone della trasmissione nel 2018, ha invitato per due volte l'ex moglie di Albano Carrisi.

La notizia è stata data dal settimanale "Dipiù", secondo il quale la Venier avrebbe intenzione di chiedere a Romina Power di affiancarla nel programma. La cantante potrebbe avere un suo spazio in cui avrebbe la possibilità di occuparsi della rubrica del cuore.

I cambiamenti all'interno della prossima stagione televisiva di 'Domenica in'

Mara Venier è stata protagonista di un'intervista al famoso 'Tv sorrisi e canzoni', dove ha parlato delle novità riguardanti il contenuto domenicale.

La conduttrice, nel corso della chiacchierata con Tv sorrisi e canzoni, ha fatto notare che i suoi ospiti non sono invitati per la promozione di dischi, libri e film. La presentatrice ha continuato dicendo che, in questa nuova stagione televisiva, verrà organizzato un nuovo gioco con l'intento di coinvolgere il pubblico da casa. La donna ha precisato che non cambierà lo spirito del programma ed è uno dei motivi per i quali ha vinto la gara degli ascolti con 'Domenica live'. Lo stesso discorso non vale per l'orario, spiegando di aver rifiutato di prolungare la durata della trasmissione.

La gara degli ascolti con la collega Barbara D'Urso

La presentatrice è rimasta felice per la possibilità di tornare al timone di Domenica in per la seconda annata consecutiva, dopo aver pensato che si trattava dell'ultima volta. Inoltre ha parlato della rivalità in termini di ascolti con la collega Barbara D'Urso, sottolineando di aver vissuto nel modo giusto la competizione. Queste sono le sue parole: "Siccome sono una persona sensata, penso a quello che faccio io, non a quello che fanno gli altri".

Mara Venier si è detta contenta per l'opportunità ricevuta da Teresa De Santis con la conduzione de La porta dei sogni, in quanto si tratta di un format innovativo.