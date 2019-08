Le macchinazioni di Alvaro Fernandez ai danni di Elsa Laguna saranno al centro dei nuovi episodi de Il Segreto, trasmessi a partire dal prossimo mese su Canale 5. Il dottore, infatti, scapperà da Puente Viejo con l'eredità dell'ex di Isaac dopo averle fatto credere di volerla sposare.

Il Segreto: Alvaro chiede in sposa Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti gli episodi trasmessi, probabilmente, da settembre su Canale 5 si soffermano su Elsa, la quale riceverà una brutta sorpresa.

La donna, infatti, scoprirà che Alvaro è fuggito da Puente Viejo a poche ore dal matrimonio. Tutto inizierà esattamente quando Antolina scoprirà che Fernandez ha l'abitudine di sedurre ed abbandonare le donne di un certo ceto sociale, tanto da essersi avvicinato solo alla Laguna per entrare in possesso del patrimonio lasciato da Don Amancio. La moglie di Isaac, a questo punto, convincerà il nuovo dottore a chiedere in moglie la rivale per poi lasciare la cittadina insieme.

Peccato che il piano le si ritorcere contro. Alvaro, infatti, obbligherà la Ramos a tenere la bocca chiusa, minacciandola di raccontare a suo marito che il feto che ha abortito non era di sei ma solo di tre mesi.

La Laguna affida la sua eredità al dottore

Le trame de Il Segreto dicono che Alvaro sicuro di aver ormai in pugno la biondina continuerà ad imbrogliare Elsa fino a convincerla a vendere i terreni di suo padre per acquistare quelli di Gesusina dove ha intenzione di edificare il loro nido d'amore.

La Laguna, all'oscuro di tutto, accetterà l'idea nonostante un'iniziale riluttanza in quanto mancheranno solo pochi giorni alle loro nozze. La donna, a questo punto, firmerà una delega legale per permettere a Fernandez di accedere a tutto il suo patrimonio. Se la figlia di Don Amancio resterà a Puente Viejo per organizzare gli ultimi preparativi della cerimonia, il dottore si recherà nella capitale iberica per stipulare il contratto di compravendita. In questa occasione, le prometterà di comprarle il bouquet una volta tornato a casa.

Fernandez lascia sull'altare l'ex di Isaac

L'ex di Isaac, nel frattempo, sarà costretta ad ammettere di non essere ricca dopo i pettegolezzi messi in giro da Dolores. Matias, Marcela e Consuelo, infatti, scopriranno che la ragazza ha mentito sul suo stato per inchiodare Antolina alle sue responsabilità, restando appunto nel borgo iberico. Questi ultimi daranno fiducia alle parole della madre di Hipolito, tanto da credere che il nuovo dottore si sia innamorato della Laguna solo dopo aver capito che è ricca.

Ma ecco il colpo di scena: Fernandez farà consegnare un pacchetto alla fidanzata a pochissime ore prima della celebrazione delle nozze. Qui, la donna scoprirà di essere stata usata dal medico per fare una vita agiata alle sue spalle. Inoltre la inviterà a non cercarlo in quanto ha ormai tutti i mezzi a disposizione per sparire nel nulla. Alla fine, Elsa sarà costretta a radunare tutti gli ospiti nella sala municipale per comunicare che lo sposo ha deciso di non presentarsi all'altare. Infine Isaac mediterà una vendetta nei confronti del dottorino per l'affronto fatto alla sua ex.