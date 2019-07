Torna l'appuntamento dedicato a Il Segreto, lo sceneggiato che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. Negli episodi trasmessi da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto in Spagna, Fernando Mesia scoprirà che Maria Castaneda sta lentamente recuperando la mobilità delle gambe grazie al trattamento di Dori Vilches mentre a Puente Viejo si vivrà un clima di tensione per colpa del sottosegretario.

Il Segreto: Maria muove il piede

Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sugli episodi in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Spagna, rivelano che Fernando vedrà Maria mentre si sta sottoponendo a delle cure rischiose con Dori Vilches.

Davanti a questa scena, il Mesia chiederà alla Castaneda di fermarsi, se la donna non cominciasse a muovere un piede. Donna Francisca, invece, sarà sempre contrariata dal comportamento distaccato della nipote. Allo stesso tempo, Carmelo si rifiuterà di rivelare ad Irene dettagli sul suo piano, in quanto troppo rischioso mentre Severo e Raimundo si uniranno al popolo contro il volere del sottosegretario di sfrattare Puente Viejo. Proprio quest'ultimo verrà visto mentre bacia una foto di Maria Elena, la moglie di Fernando morta durante le nozze.

Garcia-Morales pronto alla guerra contro il popolo di Puente Viejo

A Cuba, Vilches confesserà che solo la tenacia della paziente ha permesso questo genere di miglioramento al figlio di Olmo. D'altro canto, la nipote di Donna Francisca chiederà a Fernando il permesso di continuare con l'agopuntura, sebbene questo dettaglio debba rimanere all'oscuro di tutti. Alla Villa, l'Ulloa e Mauricio dimostreranno di avere poche speranze nella battaglia contro il sottosegretario Garcia-Morales. Infine quest'ultimo dimostrerà di essere disposto a fare la guerra contro il popolo se non dovesse ottenere la distruzione del borgo.

Fernando dà il consenso alle cure della Vilches

Dagli spoiler de il Segreto, trasmessi nella prossima settimana su Antena 3, si evince che Fernando permetterà alla Castaneda di continuare le sue rischiose terapie sotto gli occhi vigili della Vilches. Carmelo, invece, confesserà al popolo il piano del sottosegretario di isolarli per affossare la rivolta. Più tardi, il Leal dimostrerà delusione dopo aver capito che la calligrafia delle lettere di Fernando e del sindaco di Belmonte non coincidono come avrebbe sperato.

La Castaneda minaccia il Mesia

Intanto a Puente Viejo la situazione sarà sempre più tesa, dopo che il colonnello Garcia-Morales ha deciso di chiudere la scuola. A Cuba, la Castaneda accuserà il figlio di Olmo di aver detto all'infermiera di ammorbidire i trattamenti, sebbene quest'ultimo neghi il tutto. Per tale ragione, la donna minaccerà il Mesia di andarsene se non permette a Vilches di continuare con le sedute di agopuntura.

Infine Don Anselmo giungerà a sorpresa nel borgo iberico dove verrà ricevuto da Esther.