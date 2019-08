L'addio tra Francesco Monte e Giulia Salemi risale ad un paio di mesi fa, ma le riviste di Gossip sono ancora alla ricerca delle motivazioni che hanno spinto i due ragazzi a lasciarsi da un giorno all'altro. L'influencer, per la prima volta da quando è tornata single, ha deciso di raccontare dei retroscena inediti della sua vita sentimentale a "F": al giornale, infatti, la giovane ha confessato anche come dovrebbe essere il suo uomo ideale.

La Salemi torna a parlare di Monte: 'In amore ho messo tutto'

È un'intervista molto interessante quella che ha rilasciato Giulia Salemi ad "F": la ragazza, per la prima volta da quando ha annunciato di non stare più insieme a Francesco Monte, ha parlato di questo rapporto, arrivando a confidare particolari inediti al suo interlocutore.

Quando le è stato chiesto in che occasione ha pianto l'ultima volta, ad esempio, l'influencer ha fatto sapere: "Dopo la fine della mia relazione, mi è capitato spesso". Al giornalista che ha provato a farle dire qualcosa in più su quello che ha provato quando l'ex tronista le ha fatto presente che voleva interrompere il loro rapporto, la giovane ha confessato: "In amore metto sempre tutta me stessa, per questo sono stata ferita nei sentimenti".

Per spiegare come mai lei e il pugliese non fanno più coppia da qualche mese, Giulia ha aggiunto: "Lui non ci credeva come me". Insomma, poche ma chiarissime parole quelle che la Salemi ha usato per raccontare le sensazioni che ha provato quando Monte le ha improvvisamente voltato le spalle e, dopo pochissimo, è volato tra le braccia di un'altra donna (Isabella De Candia, ndr).

Giulia è single: smentito il flirt con Marco Cartasegna

Dopo aver detto qualcosina sull'ex Francesco Monte, la Salemi ha confermato di essere ancora single e che le piacerebbe incontrare una persona che la faccia sentire migliore e che curi la sua profonda insicurezza.

"Un amore così non l'ho ancora trovato", ha fatto sapere Giulia che nei giorni scorsi è stata su tutti i siti di gossip per un presunto flirt con un altro ex tronista di Uomini e Donne.

Alcuni blog, infatti, sostenevano che l'influencer fosse in vacanza in Sardegna con Marco Cartasegna, ex fidanzato di Soleil Sorgè ed oggi molto amico di Andrea Damante. Seppur in maniera indiretta, la giovane ha smentito di frequentare qualcuno in questo periodo, perciò risalgono le quotazioni della ragazza di origini persiane per il cast di un'amatissima trasmissione Mediaset.

Alcuni settimanali, come "Chi", poco tempo fa hanno riportato la notizia secondo la quale la Salemi sarebbe una delle candidate principali al trono di U&D a settembre: sarebbe stata la stessa a chiedere aiuto a Maria De Filippi per provare a voltare pagina in amore dopo la forte delusione che ha vissuto con Monte.