Sulla rete ammiraglia Mediaset prosegue l’appuntamento con la soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore arrivata dalla Turchia che si avvicina sempre di più alla fine. Nelle prossime puntate italiane, purtroppo Nazli Pinar si vedrà costretta a lasciare il marito Ferit Aslan, per il bene di Asuman. A causa dei continui ricatti di Hakan Onder, che si dirà disposto a far arrestare sua sorella, la cuoca non avrà altra scelta che presentarsi al tribunale per firmare le carte del divorzio.

Per fortuna il giudice non approverà la richiesta della migliore amica di Fatos. La chef e l’architetto verranno invitati a risolvere i loro problemi seguendo una terapia di coppia.

Hakan ricatta Nazli, Ferit fa una nuova proposta di nozze alla chef

Le trame degli episodi che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane dicono che Hakan, per poter tornare ad avere sotto controllo la Pusula Holding farà cadere nella sua rete l’ingenua Asuman.

Quest’ultima verrà perseguitata da un uomo chiamato Muzaffer che, dopo non essere riuscito ad abusare della giovane a causa dell’intromissione di Deniz, le renderà la vita difficile. Dopo essere stata minacciata dal suo aguzzino, la figlia minore di Kemal finirà per commettere una follia e crederà di averlo ucciso. In realtà si tratterà di una tattica pianificata dal marito di Demet visto che il suo scagnozzo fingerà di essere morto.

A questo punto il losco imprenditore farà vedere a Nazli il video che ritrae Asuman sparare il suo complice. Hakan costringerà la cuoca a divorziare da Ferit, se non vorrà che il filmato di sua sorella finisca nelle mani delle forze dell’ordine. La migliore amica di Fatos, dopo aver cercato di trovare una soluzione per non lasciare il marito, non avrà altra scelta che sottostare al ricatto dell’Onder per aver assistito al tentato suicidio della sorella.

La chef metterà la parola fine al suo matrimonio nel momento sbagliato. In particolare Ferit, sempre più innamorato della moglie, le dichiarerà il suo amore facendole una proposta di matrimonio autentica.

Il giudice rigetta la richiesta della Piran, l’Aslan scopre le macchinazioni dell’Onder

A gran sorpresa la Pinar dirà all’Aslan di non voler stare più al suo fianco senza giustificare il suo atteggiamento.

Nazli, sempre per proteggere la sorella, costringerà il marito a recarsi in tribunale insieme a lei per annullare le loro nozze. Fortunatamente il magistrato non consentirà ai novelli sposi di separarsi e gli chiederà di superare la crisi coniugale con una terapia di coppia. Nel frattempo l’Onder andrà su tutte le furie quando verrà a sapere della sentenza del giudice. Successivamente l’architetto e la cuoca avranno il loro primo colloquio con la terapista che purtroppo non andrà nel migliore dei modi con i due sposi che non faranno altro che discutere.

La situazione peggiorerà quando l’Aslan verrà a conoscenza, tramite il suo legale, che Hakan non ha perso tempo poiché si è già interessato per riottenere la custodia di Bulut. Il notevole distacco tra Ferit e Nazli non passerà di certo inosservato al piccolo Bulut, che spererà di poterli rivedere affiatati come ai vecchi tempi. In seguito Asuman, ancora in colpa per aver distrutto la felicità della sorella, comunicherà al cognato che Nazli vuole divorziare da lui a causa delle macchinazioni di Hakan. Quando avrà la conferma di aver rischiato di perdere la sua dolce metà per colpa dell’Onder, l’architetto si dirà disposto a lottare, soprattutto per impedire al suo nemico di portargli via di nuovo il nipote.