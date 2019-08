Cresce l'attesa per la pubblicazione del primo romanzo di Giulia De Lellis, annunciato nelle scorse settimane sui social. Il 17 settembre sarà disponibile il libro 'Le corna stanno bene su tutto', ma in queste ore l'ex protagonista di Uomini e donne ha scelto di accendere la curiosità dei suoi tantissimi follower e lo ha fatto postando uno stralcio del suo libro, dove parla per la prima volta di come si è sentita il giorno in cui ha scoperto di essere stata tradita.

E ovviamente si riferisce al tradimento ricevuto da parte dell'ex tronista Andrea Damante, conosciuto proprio in seguito alla sua esperienza nel talk show del pomeriggio di Canale 5.

Il racconto di Giulia De Lellis sul tradimento: come si è sentita quando scoprì tutto

Un libro autobiografico quello della De Lellis, la quale per la prima volta ha scelto di raccontare pubblicamente quello che ha vissuto e che ha provato nel momento in cui scoprì di essere stata tradita da colui che all'epoca era il suo fidanzato.

I fatti risalgono all'aprile del 2018, periodo in cui Giulia prese coscienza del tradimento perpetrato ai suoi danni da parte di Andrea Damante.

Nello stralcio che in queste ore ha scelto di postare sulla sua pagina ufficiale Instagram, Giulia racconta che quel giorno, nonostante ci fossero ben 24 gradi, lei tremava. Aveva due felpe addosso e una coperta, ma dentro di lei sentiva il gelo dopo aver scoperto del tradimento, nonostante fuori fosse ormai sbocciata la primavera.

'Non mangio, non parlo, non piango', ha scritto Giulia nel suo libro, rivelando così per la prima volta che quello non è stato affatto un momento facile della sua vita. Del resto la De Lellis non ha mai nascosto di essere stata molto male e di aver sofferto dopo aver scoperto il tradimento da parte di Andrea e in un primo momento ha avuto tante difficoltà nel parlarne apertamente anche con le sue numerosissime 'bimbe' che l'hanno portata al successo sui social.

Dopo Andrea Damante, Giulia ha ritrovato la felicità e l'amore con Iannone

E così, con queste poche ma intense righe, la De Lellis è tornata ad accendere la curiosità dei tantissimi sostenitori che adesso attendono con trepidazione il prossimo 17 settembre per poter finalmente acquistare una copia del libro, che ha già raggiunto la prima posizione nella classifica 'Pre-Order'.

Nonostante la delusione, però, adesso Giulia ha voltato completamente pagina ed è serenamente innamorata di Andrea Iannone, il pilota della Motogp che le ha fatto ritrovare nuovamente il sorriso.

I due vanno d'amore e d'accordo, così come testimoniano le tante dediche d'amore e le foto super romantiche che compaiono sui social.