Giorgio Manetti non tornerà a Uomini e donne a settembre: dopo giorni in cui si sono rincorse le voci sul possibile rientro del "gabbiano" nel Trono Over dopo la pausa estiva, è stato il diretto interessato a fare chiarezza a riguardo in un'intervista che ha rilasciato di recente. Se il percorso nel programma di Maria De Filippi lo reputa concluso, il toscano non intende abbandonare la Tv: pare che ad ottobre parteciperà ad una nuova trasmissione ancora top secret.

Il 'gabbiano' dice no a Uomini e Donne

L'avventura di Giorgio Manetti a Uomini e Donne si è conclusa nel maggio 2018: dopo oltre tre anni di permanenza nel Trono Over, il cavaliere ha deciso di ritirarsi in seguito ai pesanti attacchi che riceveva ogni settimana, soprattutto da Gianni Sperti.

Oggi, in seguito ad alcuni Gossip che sono circolati su un suo possibile ritorno in trasmissione a settembre, la rivista "Lei" ha intervistato il toscano anche su questo scottante argomento.

L'ex fidanzato di Gemma Galgani, senza fare troppi giri di parole, ha detto: "Non tornerò. È stata una bellissima storia ma è finita a maggio dell'anno scorso".

"La parentesi per me è chiusa", ha aggiunto il "gabbiano" sulla pagine della nota rivista.

Giorgio ci ha tenuto a precisare sui social network che il suo mancato reintegro nel cast del dating-show non ha nulla a che vedere con Gemma: le ragioni che hanno portato il sessantenne lontano dagli studi che l'hanno reso popolare, non sono da attribuire alla dama con la quale ha fatto coppia per circa 8 mesi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Manetti pronto al ritorno in televisione a ottobre

Ad impedire il ritorno di Giorgio a Uomini e Donne, è anche la sua attuale situazione sentimentale: da più di un anno, infatti, il toscano è legato ad una concittadina con la quale sembra andare tutto a gonfie vele. "Lei è una persona pulita e sincera, non potrei chiedere di meglio", ha fatto sapere Manetti nell'intervista che ha rilasciato di recente.

Dal punto di vista lavorativo, però, l'ex cavaliere del Trono Over è pronto a stupire: a "Lei", infatti, l'uomo ha confessato che il prossimo ottobre partirà un progetto molto ambizioso che lascerà il pubblico senza parole. "È ancora tutto top secret, per questo non aggiungo altro perché sono scaramantico", ha detto l'ex di Gemma Galgani.

A proposito della dama torinese che Giorgio ha frequentato per circa 8 mesi, è ufficialmente finita la conoscenza con il signore di Napoli con il quale stava uscendo prima che la trasmissione si fermasse per le vacanze: interpellata in questi giorni da un settimanale, la protagonista assoluta di U&D Over ha fatto sapere di essere single e ancora alla ricerca dell'anima gemella.