A neppure dieci giorni di distanza dall'ultima volta, Andrea Damante e Paola Di Benedetto sono stati pizzicati di nuovo insieme a Ibiza. In un video che è stato pubblicato su Instagram da un amico del dj, si vedono i ragazzi chiacchierare molto vicini e scambiarsi sorrisi di complicità all'Ushuaia. Mentre l'influencer non disdegna la compagnia del tronista di Uomini e donne, il suo ex Federico Rossi continua a mandarle romantici messaggi in codice da Los Angeles.

Damante e la Di Benedetto vicinissimi all'Ushuaia

È passato poco tempo da quando i siti di Gossip si sono occupati dell'inaspettato incontro in discoteca tra la neo single Paola Di Benedetto e Andrea Damante. Sebbene la rivista "Chi" abbia definito il rapporto tra i due ragazzi una semplice amicizia, nella giornata di oggi sono circolate nuove chiacchiere in merito.

Il blog "Vicolo delle News", infatti, ha informato i curiosi che ieri sera 18 agosto il dj e l'influencer erano di nuovo insieme all'Ushuaia, una famosa discoteca all'aperto di Ibiza, per partecipare ad un evento che ha interessato anche Chiara Ferragni e Fedez.

In un video che sta facendo il giro della rete, si vedono l'ex tronista e "Madre Natura" parlare molto vicini (all'orecchio, a causa della musica molto forte) e poi sorridersi con dolcezza; è palese, inoltre, che nessuno dei due giovani fosse al corrente che in quel momento qualcuno li stava riprendendo con un cellulare.

In rete inoltre, si vocifera che Andrea abbia iniziato a seguire da poco su Instagram Sara Daniele, la ragazza con la quale Paola è in vacanza in Spagna, mentre Sara Croce (ex fiamma di Damante) ha smesso di tenere d'occhio la Di Benedetto nelle ultime ore. Che ci sia davvero qualcosa di vero in questo gossip di fine estate?

Le dediche di Fede a Paola

Mentre la Di Benedetto se la spassa a Ibiza con un'amica (e ieri sera anche con Andrea Damante), il suo ex Federico Rossi si trova a Los Angeles per motivi di lavoro. Da quando è arrivato in America, però, il ragazzo non smette di lanciare dei messaggi in codice a Paola, alla quale sembrava essersi riavvicinato un po' prima della partenza.

"Stavo pensando a te", ha scritto il cantante sotto alla foto di un panorama.

Insomma, il cuore del componente del duo Benji&Fede batte ancora per la bella influencer, tant'è che sono parecchie le romantiche dediche che le ha fatto da quando si sono lasciati improvvisamente a luglio scorso.

Stando a quello che sostengono le riviste di gossip, ci sarebbe un tradimento dietro alla rottura tra Rossi e la Di Benedetto: lei avrebbe avuto la conferma da Emma Muscat di una notte di passione che i due artisti avrebbero avuto non molto tempo fa, da lì la decisione di chiudere drasticamente.

Nelle ultime settimane, però, gli ex fidanzati sono stati avvistati un paio di volte a cena insieme: solo pochi giorni fa, infatti, Fede ha raggiunto la sua bella a Vicenza per provare a convincerla a tornare insieme.