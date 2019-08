Durante l'esperienza a Temptation Island, Jessica ed Andrea, che stavano insieme da due anni e mezzo, si sono detti definitivamente addio, ma adesso pare che ci siano delle novità che li riguardano. Sui social, spinta dalla curiosità dei fan, la Battistello ha confessato di essere rimasta in contatto con il suo ex, sebbene durante l'ultima intervista con Filippo Bisciglia Jessica non avesse nascosto di sentire Alessandro, il tentatore al quale si era pericolosamente avvicinata. I fan hanno avanzato ipotesi di un possibile riavvicinamento per la ex coppia.

Jessica e Andrea si sentono ancora

Dopo l'ultimo falò di confronto, richiesto dal fidanzato in anticipo rispetto ai 21 giorni previsti dal programma, le strade di Andrea e Jessica si sono divise non senza tristezza da parte di entrambi. Dopo aver visto l'avvicinamento della sua donna al single, Andrea non ce l'ha fatta più e ha deciso di chiudere con Jessica che d'altra parte ha condiviso questa decisione visto che la relazione cominciava ad andarle stretta.

Un mese dopo le cose tra i due non sono cambiate, anzi Jessica ha incontrato il tentatore e si è detta convinta di non volerlo perdere.

I fan si domandano se adesso qualcosa sia cambiato ed effettivamente qualche novità c'è visto che per ammissione di Jessica stessa si può affermare con certezza che i due ex non si sono persi del tutto di vista. Infatti, dietro domanda diretta di un follower, la Battistello ha detto di sentire ancora Andrea visto che i due hanno una 'figlia' in comune.

La figlia in questione è un bellissimo cane, la cui foto è stata postata da Jessica per corredare la sua risposta.

La risposta della ragazza ha scatenato la curiosità dei sostenitori dei due giovani, visto che non sono pochi coloro che credono che il cane sia un modo per i due per continuare a tenersi in contatto. Che ci sia un riavvicinamento in corso tra i due? Visto il modo in cui la coppia si è lasciata pare azzardato affermare che possa esserci un ritorno di fiamma ma nulla è impossibile in amore, visto che fino alla fine Andrea ha sperato che Jessica potesse cambiare idea e tornare fra le sue braccia.

La vita di Jessica dopo il reality

Al momento, però, non si sa bene in che rapporti sia Jessica con l'ex tentatore. Quel che è certo è che l'esperienza di Temptation Island ha cambiato non poco la vita di Jessica che si è ritrovata a dover ricominciare da capo: la giovane ha lasciato la casa che condivideva con Andrea e ha ripreso in mano la sua vita. Ma il reality ha regalato alla giovane anche tante nuove amiche: in particolare, Jessica ha voluto dedicare parole affettuose a Sabrina, che ha fatto pace con Nicola difendendo a spada tratta la sua storia d'amore.

Jessica ha definito la Martinengo come una persona speciale ed ospitale e ha voluto difenderla dai commenti negativi che l'hanno travolta dopo la fine del docu-reality. Insomma, Jessica pare decisa ad andare avanti: molto probabilmente sarà lei stessa a rivelare durante il trono classico di Uomini e Donne, quando solitamente vengono invitati i protagonisti di Temptation Island, l'evoluzione della sua vita sentimentale.