Cresce l'attesa tra i fan di Giulia De Lellis per l'uscita del suo primo romanzo dal titolo 'Le corna stanno bene su tutto', in uscita a settembre. Un libro autobiografico dove l'ex volto di Uomini e donne e del Grande Fratello Vip racconterà per la prima volta i difficili momenti che ha dovuto affrontare quando ha scoperto di essere stata tradita da colui che all'epoca era il suo fidanzato. Parliamo di Andrea Damante, conosciuto proprio all'interno dello studio di Uomini e donne.

Un libro che tuttavia ha attirato diversi pareri, positivi ma anche negativi, come nel caso di Ignazio Moser, il quale ha lanciato una frecciatina al vetriolo alla De Lellis.

Ignazio Moser lancia una frecciatina al vetriolo sul libro di Giulia De Lellis

Ignazio e Giulia si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra i due nacque una vera amicizia che tuttavia non è proseguita fuori dalle mura di Cinecittà nel momento in cui è finita la love story tra Giulia e Andrea Damante.

Moser, infatti, è molto amico dell'ex tronista di Uomini e donne come testimoniano anche le tantissime foto che quest'estate i due hanno pubblicato assieme, avendo trascorso gran parte delle loro vacanze in compagnia.

E così, in queste ore, intervistato dal settimanale 'Chi', Ignazio Moser ha voluto dire la sua sull'attesissimo libro di Giulia De Lellis dove si parla di corna. L'attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez ha ammesso che questo libro un po' lo incuriosisce perché ha vissuto di riflesso quel periodo tormentato con Giulia e Andrea.

Al tempo stesso, però, non è mancata la stoccata al vetriolo alla De Lellis e infatti nell'intervista ha proseguito dicendo: 'Però preferisco biografie e libri con contenuti rispetto ai romanzi'. Come risponderà l'ex volto di Uomini e donne a questa provocazione di Ignazio? Al momento non ha ancora proferito parola sulla dichiarazione rilasciata a 'Chi'.

Giulia De Lellis ha ritrovato il sorriso con Andrea Iannone: è vero amore

Intanto la De Lellis si gode la sua storia d'amore con Andrea Iannone, il campione della Motogp, che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo la tormentata fine della storia d'amore con Damante e dopo il flirt durato qualche mese con il cantante Irama.

Andrea e Giulia sono felicemente innamorati, come testimoniano le svariate dediche d'amore che postano su Instagram, dove traspare la loro complicità e il loro forte sentimento che li unisce. Situazione diversa, invece, per Damante che al momento non ha ancora trovato la sua anima gemella nonostante quest'estate gli siano stati attribuiti diversi flirt, tra cui quello con l'ex Madre Natura, Paola Di Benedetto.