Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 28 agosto, regala due interessanti Gossip su un personaggio molto amato dal pubblico: Giulia Salemi. Pare che il chiacchierato arrivo dell'influencer sul trono di Uomini e Donne, sia stato bloccato dagli addetti ai lavori dopo aver visto il suo provino non molto convincente. Secondo i bene informati, però, la ragazza si starebbe già consolando con un caro amico di Francesco Monte: Marco Ferri.

La Salemi non sarà una tronista di U&D: l'indiscrezione di 'Chi'

Qualche settimana fa si sono rincorse le voci sull'ipotetico arrivo di Giulia Salemi a Uomini e donne: la rivista "Chi" aveva fatto sapere che sarebbe stata la stessa ragazza a proporsi a Maria De Filippi come possibile tronista, per provare a dimenticare la delusione vissuta con Francesco Monte. Dopo un periodo di silenzio su questa storia, oggi è toccato di nuovo al giornale di Alfonso Signorini fare chiarezza: pare che la chiacchierata partecipazione dell'influencer al dating-show Mediaset sia sfumata, non molto tempo fa, per volere degli addetti ai lavori.

Sul numero del settimanale che è uscito il 28 agosto, infatti, si legge che la redazione avrebbe deciso di scartare la giovane di origini persiane dalla lista dei candidati al trono dopo aver ritenuto il suo provino non convincente. La Salemi, dunque, avrebbe sostenuto un casting per diventare una delle nuove protagoniste del Trono Classico, ma gli autori, alla fine, hanno preferito Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi, ovvero le due troniste che sono state presentate ufficialmente in questi giorni.

Giulia beccata in Sardegna con Marco Ferri

Oltre a confermare che la Salemi non sarà una delle nuove troniste di Uomini e Donne, l'ultimo numero di "Chi" fa sapere che la ragazza potrebbe aver già dimenticato questa delusione professionale tra le braccia di un aitante giovane. Gossip provenienti direttamente dalla Sardegna (dove l'influencer è stata in vacanza quest'estate), sostengono che Giulia avrebbe trascorso molto tempo con Marco Ferri, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi che è conosciuto soprattutto per la carriera del padre Riccardo nel mondo del calcio.

A catturare l'attenzione degli appassionati di cronaca rosa, non è tanto la notizia del presunto flirt in corso tra i due, quanto che lui è uno dei più cari amici di Francesco Monte (che oggi fa coppia fissa con la modella Isabella De Candia). Il pugliese e Ferri, infatti, hanno condiviso la stessa edizione del reality sulla sopravvivenza e in Honduras hanno costruito un rapporto che va avanti ancora oggi a più di un anno dalla fine del programma.

Qualora la Salemi stesse frequentando davvero una persona che fa parte della vita del suo ex, non mancherebbero gli spunti per far sì che tutti i protagonisti di questa storia restino al centro del gossip per molto tempo.