Continuano le anticipazioni che Giulia De Lellis sta dando ai fan sul suo libro che uscirà il prossimo 17 settembre: questo pomeriggio 19 agosto infatti, la romana ha pubblicato su Instagram le prime frasi con le quali ha deciso di raccontare il tradimento che ha subito da parte di Andrea Damante. Leggendo le poche righe che l'influencer ha condiviso sui social network, emerge un forte malessere che la ragazza ha provato nell'aprile di 2 anni fa, quando ha scoperto di 'avere le corna'.

Giulia anticipa un emozionante estratto del suo libro

A sorpresa, come è solita fare, oggi Giulia De Lellis ha deciso di pubblicare un piccolo estratto del suo romanzo di prossima uscita: nelle Instagram Stories della giovane sono apparse poche ma emozionanti frasi che lei stessa ha scritto per raccontare il momento in cui ha scoperto di essere stata tradita.

"Tremo. È aprile, ci sono 24 gradi e io tremo.

Ho due felpe e due coperte addosso, la primavera fuori e il gelo dentro. Non mangio, non parlo e non piango", sono queste le frasi che l'influencer ha reso note poche ore fa tramite il suo seguitissimo account social.

L'episodio che la 23enne descrive in questo passaggio, è sicuramente quello risalente al giorno in cui è venuta a conoscenza delle ripetute mancanze di rispetto che Andrea Damante le ha fatto nei due anni in cui sono stati insieme.

A riprova di ciò, esiste lo spot con il quale la ragazza ha annunciato il titolo e la copertina del suo libro poco più di un mese fa.

"Ciao, sono Giulia e il 18 aprile ho scoperto di avere le corna", dice la De Lellis nel video con il quale ha informato i suoi sostenitori che il 17 settembre potranno finalmente sapere tutta la verità sulla fine della bella storia d'amore con l'ex tronista di Uomini e donne.

Amore a gonfie vele con Andrea Iannone

Nell'attesa di avere qualche altra anticipazione sul libro che uscirà tra meno di un mese, Giulia De Lellis continua a far parlare di sé anche per la sua attuale vita amorosa. Messa definitivamente da parte la relazione con Andrea Damante, oggi la ragazza è felicissima accanto a Iannone, con il quale fa coppia fissa dall'inizio di luglio.

Pochi giorni fa, l'influencer ha organizzato un bel party a sorpresa per il compleanno del fidanzato: in una masseria pugliese, il pilota ha festeggiato con amici e parenti i suoi primi 30 anni.

Notizia dell'altro ieri, invece, è che la romana ha informato i fan e i curiosi che lei e il compagno convivono a Lugano da quando si sono messi insieme: la coppia, infatti, ha già fatto le presentazioni in famiglia e sta trascorrendo gran parte dell'estate in compagnia soprattutto dei parenti di lei, compresa la nipotina Matilde.