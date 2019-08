Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Lorenzo e Claudia, una delle ultime coppie che abbiamo visto nascere quest'anno all'interno dello studio di Uomini e donne di Maria De Filippi. Una storia d'amore che ha appassionato i tantissimi fan del dating show, i quali continuano a seguire i due ragazzi anche sui social network, dove sono amatissimi. Tra i vari rumors che si sono rincorsi questa estate, vi è anche quello della presunta Gravidanza di Claudia Dionigi.

Per diversi giorni, infatti, si è parlato del fatto che la ragazza fosse in dolce attesa del suo primo figlio ma in queste ore è arrivata la smentita di Claudia, la quale ha voluto fare un po' di chiarezza con i tantissimi fan che la seguono e la supportano.

Lorenzo e Claudia diventano genitori? Lei fa chiarezza sui social

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Claudia dal suo profilo Instagram ha precisato che per il momento non è in arrivo nessun baby e che nel caso in cui ciò dovesse accadere, sarebbe stata lei stessa ad informare le sue fan.

'Tranquille che lo saprete da noi e non da articoli fake', ha risposto la Dionigi sui social, mettendo così a tacere tutti i rumors che la riguardavano.

Ma nel corso delle ultime ore la bella Claudia ha avuto modo di parlare a lungo anche del suo rapporto con Lorenzo, svelando aspetti inediti della loro vita di coppia. La ragazza, per esempio, ha svelato che il momento più bello dell'esperienza vissuta a Uomini e donne è stato quando Lorenzo si è presentato, a sorpresa, sotto casa sua e si sono scambiati il primo vero bacio.

Mentre quello più bello fuori dalla trasmissione di Canale 5 è stato quando il cobra le ha detto 'Ti amo'. A differenza di quello che si potrebbe pensare, Claudia ha svelato che è stato Lorenzo il primo a pronunciare la fatidica frase. 'È stato lui a Napoli, in albergo', ha confessato la ragazza sui social aggiungendo che il suo 'Ti amo' è arrivato una settimana dopo, perché voleva esserne sicura per davvero.

Grande Fratello Vip, Lorenzo Riccardi tra i candidati al reality

Intanto, tra qualche mese per Claudia e Lorenzo potrebbe esserci la vera 'prova del 9'. L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, è tra i candidati in pole position per prendere parte alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Si vocifera, infatti, che ci sarà anche il 'cobra' nel cast di concorrenti di questa terza edizione e nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, significherebbe che la coppia nata a U&D dovrà separarsi per qualche mese, anche se Claudia potrà spiare il suo fidanzato 24 ore su 24, grazie alla diretta del reality in onda in tv e in streaming.