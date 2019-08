La soap opera "Un posto al sole" torna questa sera con la nuova stagione. A partire dalle ore 20.45 su Rai3 verranno trasmesse le nuove avventure dei personaggi che abitano a Palazzo Palladini e non mancheranno le novità.

Una nuova entrata da Centovetrine

Tra i volti, oltre a Vittoria Schisano nei panni della madre di Alex e Mia, ci sarà pure Giorgio Borghetti. L'attore interpreterà il personaggio di Fabrizio Rosato, il figlio dell'uomo ucciso tanti anni fa e della cui morte è incolpato Arturo, il padre di Marina.

La Giordano vorrà a tutti i costi salvare la reputazione del padre, dimostrando la sua innocenza, ma a causa del troppo tempo passato, non sarà facile. La Giordano scoprirà attraverso una notizia letta per caso, che il Rosato è diventato un imprenditore di successo e proverà a contattarlo chiedendo il suo aiuto. Questa nuova conoscenza potrebbe portare alla buona strada per la salvezza di Arturo, ma anche a una nuova storyline tra l'imprenditrice ed il nuovo personaggio.

L'incontro con Fabrizio Rosato potrebbe portare a una svolta. Marina, infatti, sarà molto scoraggiata dall'avvocato Leone che le darà poche speranze per il futuro della sua causa. Per il legale sarebbe una situazione molto complicata che richiederebbe la riapertura del caso, con nessuna garanzia di successo. Inoltre, Aldo farà notare alla Giordano che l'avvio di un nuovo processo potrebbe avere delle ripercussioni sulle condizioni di salute di Arturo, già compromesse.

Marina resterà molto delusa dalle affermazioni del suo avvocato e tornerà a casa senza saper cosa fare. Arturo si accorgerà dall'umore della figlia che il colloquio con Leone non è andato molto bene e cercherà di consolarla dicendole che a lui non interessa riaprire il caso e battersi per la propria innocenza.

Marina, però, come dicono le anticipazioni di Un posto al sole, non si arrenderà e troverà in Fabrizio Rosato una nuova speranza e una strada diversa da percorrere per arrivare al suo obiettivo.

Giorgio Borghetti, un attore molto conosciuto dal pubblico

Giorgio Borghetti ha interpretato molti ruoli nel cinema e teatro, ma è anche un famoso doppiatore di cartoni animati e telefilm. Inoltre ha vestito i panni di Giorgio Bandini negli ultimi anni della soap Centovetrine.

La nuova stagione di "Un posto al sole" riprenderà questa sera, 26 agosto, e vedrà anche il dopo processo a Manlio. In questa fase avrà un ruolo da protagonista Renato Poggi che starà molto vicino ad Adele e sarà sempre più interessato alla donna.

L'uomo così facendo però trascurerà Nadia, la compagnia con cui è in crisi da un po' di tempo a causa delle abitudini diverse causate dalla differenza di età tra i due.