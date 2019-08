Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella delle puntate americane di Beautiful, in onda dal 26 al 30 agosto. Lo scorso venerdì, infatti, la soap si è conclusa con la drammatica caduta di Thomas Forrester dalla scogliera: è stata Brooke a spingere il figliastro, pensando che lui volesse far del male a Hope. In realtà, il figlio di Ridge stava tentando di giustificare le sue azioni alla moglie, dopo che, poche ore prima, aveva chiesto scusa a Douglas per il proprio comportamento.

Ridge non è arrivato in tempo per evitare la tragedia e nel corso della prossima settimana dovrà fare i conti con le conseguenze dell'accaduto.

Non solo Thomas ne risulterà gravemente ferito, trasportato in stato di coma all'ospedale, ma lo stilista sarà furioso con la moglie, accusandola di avere spinto il giovane volutamente. Nelle trame settimanali terranno banco anche i tentativi di Shauna di salvare Flo dalla prigione e la rabbia di Bill Spencer contro quest'ultima.

Beautiful anticipazioni: l'accusa di Ridge contro Brooke

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate americane di questa settimana, la tragedia avrà luogo quando Brooke tenterà di salvare Hope da Thomas. Quest'ultimo cadrà dalla scogliera della casa di Steffy, mentre Ridge proverà a evitare il peggio. Poco dopo verranno chiamati i soccorsi, ma la situazione apparirà fin da subito molto grave: il giovane, gravemente ferito, resterà privo di sensi, mentre il padre sarà al suo capezzale.

Forrester sarà furioso come non accadeva da tempo e riterrà Brooke colpevole dell'accaduto. Il loro matrimonio apparirà in crisi come non accadeva da anni, a causa delle diverse vedute sulla questione. La situazione sarà persino destinata a peggiorare, quando il detective Sanchez interverrà per sapere i dettagli dell'incidente. In ospedale Liam farà visita all'ex cognato, al quale esprimerà la sua rabbia, nonostante in quel momento sia ancora incosciente.

Shauna chiede aiuto a Quinn

Le trame americane di Beautiful, dal 26 al 30 agosto, saranno ampiamente dedicate alla caduta di Thomas e alle conseguenze del caso, ma ci saranno, comunque, anche altre vicende degne di nota. Dollar Bill prometterà a Wyatt che Flo dovrà pagare per il ruolo avuto nella finta adozione della piccola Phoebe. Nel frattempo, Shauna tenterà di aiutare la figlia a uscire di prigione e chiederà aiuto all'amica Quinn.

Liam tenterà di sollevare il morale a Hope, convincendola di non essere colpevole della caduta di Thomas dalla scogliera, mentre l'opinione di Ridge sarà ben diversa, come lui stesso rivelerà a Brooke: a suo dire, infatti, il comportamento della moglie non potrà essere in nessun modo giustificato dalle precedenti azioni del giovane Forrester.