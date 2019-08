Tra le coppie che abbiamo visto nascere nel corso dell'ultima edizione di Uomini e donne vi è quella composta da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I due, dopo un percorso decisamente movimentato e ricco di colpi di scena, si sono giurati amore nella trasmissione di Maria De Filippi e adesso stanno vivendo con grande complicità questa relazione fuori dal contesto televisivo. I due vanno d'amore e d'accordo e nel corso delle ultime ore si è parlato anche di un possibile bebè in arrivo.

Le voci sulla gravidanza di Claudia si sono fatte sempre più insistenti tanto che Lorenzo ha deciso di fare un po' di chiarezza.

La verità sulla presunta gravidanza di Claudia: Lorenzo fa chiarezza

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che sui social sono rimbalzate le voci riguardanti una possibile gravidanza di Claudia Dionigi e quindi che i due ex volti di Uomini e donne sarebbero diventati al più presto genitori del loro primo figlio.

In tantissimi hanno chiesto delucidazioni alla coppia e quando Lorenzo ha iniziato una sessione di domande con i fan su Instagram, non è mancata quella sulla presunta gravidanza.

La risposta del 'cobra' non si è fatta attendere e abbiamo visto che ha replicato a questo rumors postando tre faccine sorridenti con tanto di 'lacrime', con le quali ha smentito la notizia che sta circolando in questi giorni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Insomma sembrerebbe che al momento per i due ex volti di Uomini e donne non sia ancora giunto il momento di mettere su famiglia, anche se la loro relazione va più che bene.

I due condividono i momenti più belli della loro vita e anche delle loro vacanze su Instagram, dove vengono seguiti da centinaia di migliaia di followers. Proprio in queste ultime ore Lorenzo ha postato uno scatto in cui lo vediamo steso in acqua con la sua fidanzata, con tanto di didascalia 'Io e te', la quale confermerebbe la grande intesa che c'è tra i due giovani fidanzati.

Lorenzo Riccardi tra i papabili concorrenti del Grande Fratello Vip 4

Il loro amore, però, potrebbe essere messo a dura prova nel corso delle prossime settimane, quando per Lorenzo Riccardi potrebbero aprirsi le porte della casa del Grande Fratello Vip condotto quest'anno da Alfonso Signorini senza la Blasi.

Si vocifera, infatti, che il 'cobra' possa essere uno dei nuovi inquilini della casa più spiata d'Italia e nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, Lorenzo dovrebbe separarsi per un po' di tempo dalla sua amata Claudia, proprio come è già successo in passato ad un'altra coppia nata a Uomini e donne.

Parliamo dei due ex piccioncini Andrea Damante e Giulia De Lellis che hanno vissuto per ben due volte l'esperienza del Grande Fratello Vip.