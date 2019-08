Prosegue lo scontro social tra Mario Serpa, ex corteggiatore di Uomini e donne, Gianni Sperti e Raffaella Mennoia. Tutto è partito dopo che Mario ha visto delle foto del suo ex fidanzato Claudio Sona, primo tronista gay nella storia del programma accusato di aver preso in giro la redazione, in vacanza ad Ibiza con alcuni degli autori del dating show di Canale 5. Mario è letteralmente esploso, scagliandosi duramente contro la redazione e anche contro l'opinionista del programma, che è stato definito uno 'scagnozzo'. Ebbene, ieri notte Mario è tornato all'attacco, lanciando nuove frecciatine sia a Gianni Sperti che a Raffaella Mennoia.

Nuovo scontro social tra Mario Serpa, Gianni Sperti e Raffaella Mennoia

Nel dettaglio, infatti, a proposito dell'attacco che Gianni Sperti gli ha rivolto su Instagram, sottolineando che fosse stato lui a tornare con Claudio Sona e quindi a 'perdonarlo' dopo lo scandalo, Mario Serpa ha risposto dicendo che l'opinionista di Uomini e donne non avrebbe capito nulla delle sue parole. Mario sostiene che con il termine scagnozzo, si stava riferendo semplicemente ad un tizio che aveva corteggiato Tina.

'La natura vince, è venuto fuori', ha chiosato Serpa a proposito di Gianni Sperti.

Non sono mancate nuove frecciatine anche nei confronti di Raffaella Mennoia, la quale si è schierata sempre dalla parte di Claudio Sona, sostenendo che ci fossero delle prove schiaccianti che testimonierebbero il fatto che l'ex tronista non abbia preso in giro nessuno durante la trasmissione, così come era tornato a ribattere Mario sui social.

Ebbene Mario ha ammesso che a questo punto aspetta il prossimo settembre per vedere le prove ampiamente dimostrate (così come ha detto la stessa Mennoia) che attesterebbero il fatto che in realtà Claudio non abbia mentito alla produzione.

Anche Teresa Cilia si è scagliata contro Raffaella Mennoia di U&D

In tutta questa situazione che ormai ha 'preso fuoco' sui social, colui che ha preferito farsi da parte è sicuramente Claudio Sona.

L'ex tronista gay del programma di Maria De Filippi non si è mai intromesso in questa querelle social, preferendo rimanere neutrale. Per il momento, Claudio preferisce godersi le sue vacanze estive ad Ibiza, come testimoniano gli scatti che condivide con i fan che lo seguono su Instagram.

La Mennoia, invece, oltre a dover fare i conti con l'attacco di Mario Serpa, deve pensare anche a quello di Teresa Cilia, altro ex volto di Uomini e donne che si è scagliata contro di lei.

La Cilia, infatti, ha accusato l'autrice di Uomini e donne di risolvere i problemi con le minacce, aggiungendo che presto racconterà la sua verità.