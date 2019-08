Prosegue il botta e risposta tra Mario Serpa e alcuni dei volti di Uomini e donne. L'ex corteggiatore ed opinionista del dating show di Maria De Filippi è andato letteralmente su tutte le furie nel momento in cui ha avuto modo di vedere che il suo ex fidanzato Claudio Sona, accusato di aver ingannato la trasmissione, si trovava in vacanza con alcuni degli autori di U&D. Immediata la reazione di Raffaella Mennoia che ha difeso Claudio dalle accuse, affermando che tutto fosse stato risolto: tuttavia, Mario ha rincarato la dose tirando in ballo anche Gianni Sperti, che è stato definito uno ''scagnozzo'' della redazione.

L'attacco di Mario Serpa contro Gianni Sperti con tanto di replica del ballerino

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Mario Serpa ha tirato in ballo sia Gianni Sperti che Jack Vanore, i quali sono stati definiti gli 'scagnozzi' della redazione di Uomini e donne. E poi ancora, riferendosi a Raffaella Mennoia, che ha assunto le difese di Sona, ha detto che avrebbe fatto bene a tacere dato che tutti loro sanno la verità e quindi come sono andate realmente le cose.

'Avete la faccia come il cu...' ha chiosato Serpa nel suo duro sfogo postato in queste ore sui social.

Ebbene dopo queste parole, ecco che Gianni Sperti ha voluto fare un po' di chiarezza sulla vicenda e anche lui lo ha fatto postando un messaggio sul suo profilo ufficiale Instagram. L'opinionista di Uomini e donne, che tornerà in trasmissione a partire dal prossimo settembre, ha precisato che all'epoca dello scandalo che travolse Claudio Sona (accusato di non aver mai lasciato il suo fidanzato ai tempi del trono) il primo che poi si rimise di nuovo assieme all'ex tronista dopo tutto il polverone fu proprio Mario.

La verità di Gianni Sperti: 'Sono io che non ho risposto più alle vostre chiamate'

Tuttavia, Gianni ha ricordato a Mario che fu proprio lui a fare un annuncio pubblico sui social, in cui diceva di credere alla versione dei fatti di Claudio Sona e quindi di dargli una seconda chance, tornando di nuovo insieme nonostante tutte le accuse e la boutade mediatica che si era venuta a creare sul web e sui giornali di Gossip.

L'opinionista di Uomini e donne, inoltre, ha ricordato che in quell'occasione dato che questo gesto non gli era piaciuto per niente, fu lui a smettere di seguire sia Claudio che Mario su Instagram. Sperti ha anche svelato che dopo il polverone che si era venuto a creare, si rifiutò di rispondere sia alle chiamate che ai messaggi che gli venivano inoltrati da Claudio e Mario, ''visto quello che dicevate a me l'uno dell'altro'', ha chiosato.

Insomma una replica decisamente dura quella di Sperti, che per il momento non ha portato Serpa a contraddire così come Sona, che preferisce proprio non tornare sulla questione.