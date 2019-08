Mentre le puntate italiane di Beautiful sono state sospese per una pausa estiva, l'attenzione dei telespettatori è tutta rivolta verso le trame americane, nelle quali Hope e Liam hanno finalmente scoperto che la piccola Beth non è morta a Catalina. Considerando l'importanza degli eventi, sono stati diffusi con largo anticipo anche gli spoiler relativi alle puntate in onda dal 12 al 16 agosto, i quali confermano come le vite di molti personaggi siano scosse da tale notizia.

Se Steffy sarà distrutta all'idea di perdere Phoebe, Hope sarà al settimo cielo e riporterà a casa la figlia ritrovata, confessando anche a Liam di non avere mai smesso di amarlo. A complicare le cose, sarà la presenza oscura di Thomas, fuggito dopo la colluttazione con lo Spencer nel tetto della Forrester Creations. Dal suo nascondiglio, il figlio di Ridge penserà ad una strategia per riprendersi la moglie.

Anticipazioni Beautiful 12-16 agosto: Wyatt chiede scusa a Sally

Le anticipazioni di Beautiful relative alle trame di metà agosto partono proprio dalla disperazione di Steffy, che non potrà credere di dover dire addio a Phoebe, che ama come una figlia naturale. Flo dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni, soprattutto considerando che Ridge sarà furioso con lei e con tutti coloro che hanno reso possibile tale dramma.

Lo stilista, in particolare, riterrà Reese e la Fulton gli ideatori del piano che sta causando le sofferenze di Steffy. In attesa di scoprire se davvero i colpevoli verranno puniti come meritano, Wyatt non avrà alcuna intenzione di perdonare la sua ex fidanzata, da lui lasciata in tronco non appena scoperto il coinvolgimento nella finta adozione. Lo Spencer avrà anche l'opportunità di confrontarsi con Sally alla quale chiederà scusa per il proprio comportamento.

L'aveva lasciata per un piccolo segreto relativo ad uno scambio di messaggi con Thomas, ma mai avrebbe pensato che Flo fosse capace di intrighi ben peggiori.

Thomas chiama l'amico Vinny

Proseguendo con le trame di Beautiful dal 12 al 16 agosto, Hope non avrà più alcuna ragione per restare lontana da Liam e gli confesserà di non avere mai smesso di amarlo. Non potrà però sospettare che Thomas continuerà a tramare alle sue spalle, dimostrando di essere potenzialmente pericoloso per la sua ritrovata felicità.

Il rampollo Forrester sarà ancora ossessionato dalla moglie e penserà ad una strategia per riaverla indietro. Per raggiungere il suo scopo chiamerà ancora l'amico Vinny, lo stesso che lo aveva aiutato a trovare le sostanza stupefacenti per Liam. Vincent comparirà negli stessi episodi in cui si rivedrà il detective Sanchez. Mentre Thomas dimostrerà di avere ancora qualche asso nella manica, Flo e Shauna supplicheranno Hope e Brooke per ottenere il loro perdono, un obiettivo che sembrerà ancora difficile da raggiungere.