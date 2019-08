La notizia sul divorzio tra la cantante Miley Cyrus e suo marito Liam Hemsworth è, ormai, ufficiale da diverse settimane. L'attore ha assunto l'avvocato Laura Wasser, la divorzista più in voga di Hollywood, per chiudere quanto prima la questione matrimoniale con la sua ex mogile.

Se da un lato lui non si sbilancia in merito alla separazione, non si può dire lo stesso per la cantante. Quest'ultima, infatti, alcune ore fa si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social, nel quale ha ribadito fermamente di non aver mai tradito suo marito. La donna ha ammesso di non essere stata, e di non essere tutt'ora, una donna perfetta e pudica; a ogni modo, non riesce a tollerare che le cause della separazione siano legate a dei tradimenti di cui non si sarebbe mai resa protagonista.

Lo sfogo di Miley Cyrus sui social: non ha mai tradito Liam

Miley Cyrus è tra i personaggi più discussi del web, specie in questo momento. La cantante si è sempre contraddistinta per i suoi modi di fare molto allegri ed eccentrici, spesso anche troppo sopra le righe. Nel corso di uno sfogo pubblicato sui social, infatti, la donna ha voluto chiarire meglio la sua posizione in merito all'imminente divorzio.

Miley ha dichiarato di essere sempre stata una donna molto particolare, di aver commesso molti errori, ma tra questi non c'è mai stato alcun tradimento: "Il mio matrimonio non è finito per i tradimenti". In passato si è resa protagonista di episodi di cui non va certamente fiera, tuttavia, anche questi aspetti fanno parte della sua persona.

Nonostante sia sempre stata una donna estremamente libera, e senza peli sulla lingua, però la Cyrus ha spiegato di essere stata davvero innamorata di Liam. Nel momento in cui avevano deciso di tornare insieme, infatti, entrambi volevano che la storia funzionasse e la stessa cantante aveva deciso d'impegnarsi, in prima persona, per portare avanti questo rapporto.

Con il passare del tempo, inoltre, è riuscita a maturare e a rendersi conto degli errori commessi in passato, sta di fatto che adesso si reputa una donna cresciuta e molto più responsabile rispetto a prima.

Liam Hemsworth non controbatte sui social

Il suo, ormai, ex marito, non ha controbattuto allo sfogo della cantante sui social e, stando ad alcune indiscrezioni, la sua decisione in merito alla separazione sarebbe irremovibile.

La motivazione adoperata come causa scatenante del provvedimento di divorzio è stata: "Per differenze inconciliabili". A ogni modo, Liam Hemsworth andrà avanti per la sua strada. Dopo 10 anni di tira e molla, l'uomo si è definito come una persona "devastata", pertanto, pare che non ci siano più spiragli per un ricongiungimento tra le due star di Hollywood.