A poche ore dalla riapparizione di Raffaella Mennoia su social newtork, l'autrice televisiva è stata nuovamente vittima di una frecciatina da parte di Mario Serpa, uno dei suoi antagonisti nella bufera mediatica che si è scatenata intorno alla romana e al suo programma Uomini e donne. La fedelissima collaboratrice di Maria De Filippi aveva deciso di riapparire su Instagram per inviare un chiaro messaggio a tutti i coloro che erano stati coinvolti nella vicenda.

In tale messaggio la Mennoia ha fatto intendere che per lei l'accaduto era ormai cosa finita, affermando: "Non voglio aggiungere nient'altro riguardo questa situazione che mi ha visto coinvolta, mio malgrado. La verità rende liberi". Ma Serpa non ha perso l'occasione per punzecchiarla nuovamente.

Mario Serpa lancia una frecciatina alla Mennoia

Secondo molti giornali di Gossip, la redazione di Uomini e Donne avrebbe fatto recapitare delle diffide ai protagonisti di questa vicenda, dal momento che avevano attaccato anche il programma, oltre che la sua coautrice Raffaella Mennoia.

Sembra però che Mario Serpa non abbia saputo resistere, lanciando nuovamente una frecciatina alla redattrice. Infatti l'ex tronista gay, attraverso una Instagram story, ha scritto: "La verità la rende liberahahahahah". Parafrasando l'ultima frase scritta da Raffaella nel suo messaggio e di fatto deridendola. Nonostante sembrasse essere tornata la calma, questa nuova frecciatina di Serpa potrebbe nuovamente scatenare lo scontro tra lui, Raffaella Mennoia e Teresa Cilia.

Maria De Filippi e Raffaella Mennoia in vacanza assieme

Nonostante lo scandalo che l'ha vista coinvolta, Raffaella Mennoia non ha annullato i suoi consueti impegni estivi. Infatti, come ogni anno, la romana ha trascorso qualche giorno di vacanza tra lo yacht e la villa Maria De Filippi ad Ansedonia, in Toscana. Le due sono colleghe ed amiche da molto tempo ed ogni anno si incontrano nei mesi estivi per passare dei giorni di vacanza insieme, fatti di serenità, tranquillità e tanta spensieratezza.

Infatti recentemente le due amiche sono state paparazzate mentre si godevano una tranquilla giornata di sole sullo yacht della De Filippi; oltre alle due c'erano anche alcune colleghe di lavoro e il figlio di Maria, Gabriele.

Impossibile pensare che la Mennoia non abbia accennato ad uno sfogo sulla vicenda che l'ha vista coinvolta insieme a Mario Serpa e Teresa Cilia. Questi l'hanno accusata di orchestrare cose assurde dietro le quinte del programma e di controllare indirettamente le vite delle persone che lavorano all'interno di Uomini e Donne.

Al momento, però, Maria De Filippi non ha ancora espresso nessun parere personale sulla vicenda se non attraverso un comunicato ufficiale attraverso i canali social del programma.