Torna l'appuntamento dedicato a Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, la soap opera turca che sta riscuotendo notevole successo in Italia. Gli spoiler dell'episodio che andrà in onda lunedì 26 agosto su Canale 5 alle 14:45 rivelano che Nazli Piran organizzerà una festa di compleanno per Ferit Aslan.

Al party interverrà anche l'ex fidanzata dell'uomo d'affari, Pelin, mentre Hakan piazzerà un'altra spia in azienda per portare avanti la sua vendetta verso l'imprenditore.

Bitter Sweet: riassunto puntata del 23 agosto

Durante l'appuntamento del 23 agosto Hakan ha fatto scattare il suo piano per incastrare Demet. La donna, infatti, ha scoperto che il marito è implicato nella morte di Demir e Zeynep, e per questo motivo medita di denunciarlo. Onder, però, per bloccare sul nascere le intenzioni della consorte, le ha proposto di trascorrere una serata insieme, durante la quale l'ha convinta, per sfogare la sua rabbia, a sparare su di un bersaglio posizionato su una porta.

Sfortunatamente per la Kaya, però, dietro l'uscio c'era Tahir che è rimasto ucciso dai colpi d'arma da fuoco. Caduta nella trappola di Hakan, la donna è corsa a casa del fratello Deniz dove, tra le lacrime, ha affermato che il marito è un criminale, senza però raccontare nel dettaglio cosa fosse accaduto.

Nazli solo all'ultimo momento si è ricordata che sta per arrivare il compleanno di Ferit. Decide così di organizzargli una festa a sorpresa, invitando tutti i suoi vecchi amici grazie all'aiuto di Engin e Fatos.

Ferit ritrova Pelin alla sua festa a sorpresa

Le anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore riguardanti il 61° episodio che approderà sul piccolo schermo il 26 agosto annunciano l'arrivo di un nuovo personaggio. Nazli (Ozge Gurel) riuscirà ad organizzare una gran bella festa a sorpresa, alla quale parteciperanno numerose vecchie conoscenze di Ferit (Can Yaman).

Durante il party l'uomo ritroverà anche una sua vecchia fiamma, la bellissima Pelin, con la quale aveva avuto una relazione sentimentale, conclusasi poi a causa di un presunto tradimento.

In quest'occasione, la Piran si renderà conto che il marito e la misteriosa donna già si conoscevano e intuirà che dev'essere rimasto qualcosa in sospeso tra di loro.

Nazli dà il via alle lezioni di cucina

Hakan Onder non smetterà di tramare alle spalle di Ferit. Infatti ingaggerà una nuova spia che avrà modo di muoversi all'interno della Pusula Holding per mandare in rovina Aslan.

Fatos conoscerà un importante stilista alla festa a sorpresa, e questi le fisserà un appuntamento per un colloquio di lavoro.

Ferit continuerà ad essere preoccupato per l'inspiegabile assenza di Tahir, mentre Nazli darà il via alle lezioni di cucina al suo locale per arrotondare gli introiti allo scopo di poter sostenere le spese per il mutuo del ristorante.