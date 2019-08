Il famoso venditore televisivo Giorgio Mastrota ha subito un grave lutto, sua mamma è morta quest'oggi. A dare l'annuncio ufficiale è stato lui stesso attraverso il suo profilo Instagram. L'attore televisivo ha pubblicato un'immagine con uno sfondo azzurro e in basso ha annesso una didascalia che recita così: "Riposa in pace così come hai vissuto mia dolce mamma". Poche parole, ma sicuramente ricche di significato e dolore, che non sono passate affatto inosservate.

Il conduttore stava attraversando un periodo piuttosto felice: lo scorso anno aveva assistito alla nascita del suo quarto figlio ed anche a quella di un nipote, figlio della sua primogenita Natalia. A spezzare la serenità di questo periodo, purtroppo, adesso è arrivato il triste lutto.

Giorgio Mastrota annuncia su Instagram la morte di sua madre

Poche ore fa, sul profilo Instagram di Giorgio Mastrota è apparso un messaggio davvero molto toccante in cui il conduttore ha informato tutta la sua community circa la morte di sua madre.

L'attore si è limitato a scrivere pochissime righe per commentare quanto accaduto, le quali sono arrivate dritte al cuore dei fan che lo hanno sempre sostenuto. Davvero moltissimi sono stati i messaggi di cordoglio e vicinanza da parte dei suoi follower e di alcuni personaggi famosi.

La vita di Mastrota stava procedendo a gonfie vele prima che il triste lutto si abbattesse nell’esistenza della sua famiglia. Giorgio è attualmente legato sentimentalmente a Floribeth Gutierrez, dalla quale ha avuto il suo quarto figlio, Leonardo che adesso ha 17 mesi.

La famiglia di Giorgio Mastrota e il suo rapporto con la ex Natalia Estrada

Per quanto riguarda gli altri tre figli, invece, Matilde di 6 anni è frutto dell'amore con l'attuale compagna. La sua prima figlia Natalia, invece, è nata dall'amore con la nota ballerina è conduttrice Natalia Estrada. La ragazza attualmente ha 24 anni ed è diventata madre a sua volta nel 2018 del piccolo Mario, nato dalla relazione tra la ragazza e il suo compagno Daniel.

Il secondogenito Federico, invece, ha 18 anni ed è nato dalla relazione di Mastrota con la modella brasiliana Carolina Barbosa.

Giorgio Mastrota ha avuto sicuramente una vita sentimentale alquanto movimentata. La relazione vissuta con Natalia Estrata, però, resterà per sempre nel suo cuore. L'attore, infatti, ha sempre dichiarato di essere in ottimi rapporti con la sua ex.

In un recente passato Giorgio ha dichiarato di non andare a cena con lei, tuttavia, la sente davvero molto spesso.

Anche la Estrada, dal canto suo, ha ritrovato l'amore. L'attrice, infatti, dal 2007 è sposata con Andrea Mischianti e sembra essere davvero molto felice e serena.