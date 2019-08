La showgirl Pamela Prati è pronta a ricominciare una nuova vita: dopo lo scandalo del suo finto matrimonio con Mark Caltagirone, la soubrette ritorna alle origini e dichiara, in un'intervista al magazine Oggi, di voler girare un film sulla sua storia. Inoltre dice di voler mettere da parte il suo nome d'arte, Pamela Prati appunto, per tornare a usare il suo vero nome Paola Pireddu.

Il periodo buio della soubrette

Il Prati-gate ha riempito tutte le pagine di Gossip della scorsa stagione: attese, smentite, dichiarazioni e fotografie hanno padroneggiato nei maggiori salotti televisivi che non parlavano di altro che del matrimonio della sessantenne con il facoltoso imprenditore.

Quando tutto è finito ed è stata accertata l'inesistenza del futuro marito Mark Caltagirone, Pamela Prati si è ritirata dalle scene per ritrovare se stessa.

La ex ballerina del Bagaglino ha più volte sostenuto di essere stata vittima di tutto, a causa della sua fragilità. Nell'intervista che uscirà domani 9 luglio sul nuovo numeri di Oggi, la Prati spiega che tornare a vivere dopo la grossa delusione ricevuta non è stato semplice e tutt'ora non lo è.

La morte di sua sorella, due anni fa, l'ha resa ancora più vulnerabile ed è caduta facilmente nella trappola mediatica in cui la figura dietro a Mark Caltagirone l'ha trascinata. La donna era veramente convinta di aver trovato l'amore della sua vita, per cui avrebbe rinunciato persino al lavoro ed era pronta a formarsi una famiglia.

Verso una nuova vita: un film per ricominciare

Adesso la showgirl si è rialzata ed è pronta a vivere una nuova vita come Paola Pireddu, il suo nome di battesimo.

L'affetto che ha ricevuto dai fan in questo periodo buio, l'ha convinta a farsi forza e ricominciare. Pamela ha dichiarato di avere intenzione di girare un film di cui lei sarà la protagonista principale ed è corteggiata sia da Sky che da Netflix. Adesso si definisce una donna libera e pronta per una nuova avventura lavorativa. Il lungometraggio narrerà la storia della sua vita e la showgirl sta già girando tutta l'Italia alla ricerca delle location giuste per allestire il set.

Il ritorno alle origini

Pamela Prati si era rivolta alla giustizia, di recente per fermare l'uscita del film di Gianni Ippoliti "Mark Caltagirone, una storia italiana". La narrazione della storia che riguarda ciò che ha vissuto, secondo la Prati, può essere svolta soltanto da lei che ha provato in prima persona le emozioni descritte.

La showgirl è certa che il pubblico, dopo lo scandalo del Prati-gate, sia dalla sua parte: lo ha percepito dai numerosi messaggi ricevuti, ma soprattutto dall'affetto che la gente le dimostra quando la incontra per strada e la abbraccia.

Proprio da questo amore e da questa comprensione, Pamela Prati ha ripreso in mano la sua vita e da ora in poi sarà Paola Pireddu.