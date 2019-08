Prosegue l’appuntamento con il famoso sceneggiato iberico Una vita. Anche gli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno da lunedì 5 a venerdì 9 agosto si preannunciano movimentati. Fabiana e Servante cadranno nella disperazione totale perché, a causa di un loro cliente che li denuncerà per il pessimo trattamento ricevuto nella loro pensione, non riusciranno a salvare la loro attività per la mancanza di denaro.

L’ex portinaio e la Aguado verranno multati dalla polizia visto che per poter continuare a lavorare dovranno far mettere a posto la locanda nel giro di pochi giorni. Ursula Dicenta, invece, farà il possibile per consentire alla sua signora, Genoveva, di tornare tra le braccia di Felipe Alvarez Hermoso e si dirà pronta a sbarazzarsi della cameriera Marcia.

Fabiana e Servante denunciati, la fuga di Ledesma

Gli spoiler delle puntate che andranno in onda in Spagna la settimana prossima annunciano che Cinta farà un passo indietro dopo aver rinunciato a stare con Emilio per proteggerlo.

La cantante tornerà a recitare di nuovo sorprendendo tutti gli spettatori. Intanto Fabiana e Servante continueranno ad avere problemi con la loro pensione poiché, dopo l'allagamento di tutta la struttura, faranno i conti con la denuncia di un loro cliente. Felipe si rifiuterà di parlare con Genoveva che, profondamente delusa dall’avvocato, troverà conforto con Ursula. Fabiana e Servante si vedranno costretti ad iniziare a riparare la loro locanda al più presto possibile.

Sfortunatamente l’ex portinaio e la Aguado non avranno i soldi necessari per poter avviare i lavori. Nel frattempo Marcia, dopo essere stata minacciata dalla Dicenta, deciderà di essere sincera con l’Alvarez Hermoso. Non appena verrà a sapere la brutta situazione in cui si trovano Fabiana e Servante, Ramon deciderà di dargli una mano proponendo a Carmen di festeggiare il loro matrimonio presso la pensione.

Ledesma, dopo aver scoperto il piano di Emilio, farà perdere le sue tracce. Quest’ultimo e Cinta, sapendo di non poter stare l’uno senza l’altro, decideranno di viversi la loro storia d’amore senza dare ardito ai pettegolezzi su di loro.

Felipe protegge la sua cameriera, Ursula ricatta Marcia

Dopo aver appreso il difficile passato di Marcia Felipe proteggerà la cameriera invitando Ursula a prendere le distanze dalla sua amata.

Genoveva comunicherà ai vicini che li ricompenserà economicamente per il danno che causato da lei e dal suo defunto marito. La vedova di Alfredo prenderà la decisione ufficiale visto che sarà sul punto di lasciare Acacias 38. Prima di partire Genoveva chiederà perdono a Rosina per averla fatta soffrire e, invece di scontrarsi, inviterà Marcia a prendersi cura dell’Alvarez Hermoso. Emilio e Cinta saranno determinati a lottare per stare insieme.

Angeline non sarà interessata a nessuno dei pretendenti che le faranno conoscere Emilio e Cinta. Nel frattempo Ramon e Carmen accetteranno di continuare a condividere lo stesso tetto con Lolita e Antonito. Ursula dirà a Marcia di darle i soldi che le ha fatto avere per abbandonare il paese iberico. Dopo aver salutato per sempre Genoveva, Felipe sarà libero di vivere il suo amore con Marcia. La vedova di Alfredo ritornerà nella cittadina iberica a gran sorpresa e verrà incoraggiata da Ursula a non arrendersi ed a lottare per riconquistare l’Alvarez Hermoso. Per concludere Angeline farà la conoscenza di Nicolas con il quale entrerà subito in sintonia al punto di immaginare un futuro in coppia con lui.