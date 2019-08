Si apriranno dei nuovi risvolti nei prossimi episodi italiani dello sceneggiato “Una vita”. Gli spoiler di settembre 2019, rivelano che Samuel Alday dopo essersi sbarazzato della matrigna Ursula Dicenta facendola internare in una struttura psichiatrica passerà all’attacco. Il fratello di Diego attenterà alla vita del nipote Moises visto che lo farà ammalare gravemente per mano del dottor Guillen. Il figliastro minore dell’ex istruttrice fingerà di essere contento per la guarigione del nipote, senza sapere che i genitori del piccolo hanno scoperto le sue malefatte.

Il cognato di Blanca, mentre il detective Riera lo aiuterà ad architettare un piano per ricongiungersi con il figlio, seguirà un altro percorso. Diego infatti vorrà farla pagare al fratello, ovvero ucciderlo con le sue stesse mani, ma per fortuna la Dicenta Junior riuscirà a farlo desistere dal suo intento. Quest’ultima dirà al cognato di rispettare l’accordo stretto con Riera se vorranno recuperare davvero Moises. Il consiglio di Blanca sembrerà dare i suoi buoni frutti quando l’investigatore approfitterà del battesimo del bambino per prelevarlo.

Samuel si finge dispiaciuto, il dottor Guillen dice la verità ai genitori di Moises

Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il mese prossimo, Diego e Blanca dopo aver organizzato il loro trasferimento a Huelva, apprenderanno dal detective Riera che a far assaltare la loro carrozza quando erano in procinto di fuggire da Acacias 38 diversi mesi prima fu Samuel. Nello stesso momento la Dicenta Junior e il cognato faranno i conti con la sparizione del figlio Moises.

Dopo qualche ora la piccola creatura avrà modo di ricongiungersi con i suoi genitori, ma purtroppo la situazione non sarà affatto piacevole. Blanca e Diego scopriranno che il loro bambino si è ammalato gravemente, e quindi si vedranno costretti ad annullare la loro partenza. Nonostante la coppia venga a conoscenza che il responsabile del malessere di Moises è Samuel, preferiranno non affrontarlo. Quest’ultimo intanto farà credere alla moglie e al fratello di essere dispiaciuto per le pessime condizioni di salute del nipote.

Successivamente il dottor Guillen, ingaggiato dal minore degli Alday per attentare alla vita del nipote di Ursula, assalito dai sensi di colpa tenterà di convincere il suo ricattatore a non fare del male al bambino. Il medico, dopo essere stato minacciato per l’ennesima volta da Samuel che gli ordinerà di avvelenare Moises, si recherà da Diego e Blanca e farà sapere loro che l'uomo l’ha pagato per uccidere loro figlio.

Blanca decide di far battezzare il figlio, Diego rinuncia ad uccidere il fratello

Blanca sapendo che il frutto del suo amore si trova in pericolo deciderà di farlo battezzare, perché avrà il timore di poterlo perdere a causa della malattia di cui soffre. La Dicenta Junior dopo aver ricevuto il consenso di Diego, consentirà a Samuel di fare da padrino al nipote, poiché saprà che il sacramento verrà effettuato anche in chiesa tra pochi giorni. Il minore degli Alday continuerà a portare avanti la sua messinscena, dato che si fingerà felice quando apprenderà che suo nipote è guarito grazie al dottor Guillen che l’ha affidato alle cure di un medico eccellente. Samuel coinvolgerà anche la nuova arrivata Lucia Alvarado che, non essendo a conoscenza della sua malvagità, lo aiuterà ad organizzare una festa per il bambino. L’investigatore Riera riuscirà a prelevare Moises a seguito del lieto evento e lo nasconderà in una pensione su ordine dei genitori del piccolo. Diego quando saprà che suo figlio si trova al sicuro, sarà intenzionato ad uccidere suo fratello con l’approvazione di Blanca. A quel punto il figliastro maggiore di Ursula si aggirerà per le strade di Acacias 38 con un coltello, ma proprio quando sarà intento a mettere fine all’esistenza dell’odiato parente, farà un passo indietro su volontà della sua amata. La Dicenta Junior impedirà al cognato di macchiarsi le mani di sangue, e preferirà celebrare la festa del battesimo seguendo il consiglio di Riera.