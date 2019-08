Mauro Icardi e Wanda Nara continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate dello showbiz e in queste ore, con la ripresa del campionato, la moglie del calciatore ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe, facendo un po' di chiarezza su alcuni rumors che riguardano Icardi e che hanno fatto il giro del web e dei social nel corso degli ultimi mesi. Uno di questi riguardava il presunto flirt di Icardi con una transessuale, la quale ha più volte ribadito di essere stata a letto con il calciatore. Tuttavia Wanda Nara ha smentito la notizia nel corso della diretta di ieri sera di Tiki Taka su Italia 1.

Il 'tradimento' di Mauro Icardi a Wanda Nara con la trans Guendalina Rodriguez

Nel dettaglio, infatti, qualche tempo fa la transessuale Guendalina Rodriguez aveva fatto parlare di sé nel momento in cui confessò di aver avuto un flirt con il calciatore Icardi. Lei rivelò di essere stata molto bene a letto con il marito di Wanda Nara, aggiungendo che ci sono tantissimi uomini sposati e con figli che decidono di passare delle serate con le transessuali, pagandole profumatamente.

'Qual è il problema, ho fatto l'amore con Mauro Icardi, non sarà né la prima né l'ultima', chiosò Guendalina nel suo messaggio al vetriolo che fece molto scalpore e che ovviamente non passò inosservato, alimentando un presunto Gossip sulla coppia.

Non contenta, la Rodriguez disse che al più presto avrebbe raccontato tutta la verità su quanto sarebbe successo quella notte con il calciatore, con tanto di foto che lo avrebbero 'incastrato' e confermato così la sua versione dei fatti.

Ebbene, a distanza di un po' di tempo da quello che è stato detto e quello che è stato scritto sui giornali e sui vari siti di cronaca rosa, Wanda Nara ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe e lo ha fatto ieri sera nel corso della diretta della prima puntata di Tiki Taka, il programma condotto da Pierluigi Pardo, dove anche quest'anno la moglie di Icardi veste i panni di opinionista fissa.

La smentita di Wanda Nara: 'Per ora non gli piacciono le trans'

A proposito di tale rumors, la Nara ha smentito ufficialmente il fatto che suo marito le avrebbe 'messo le corna' con una transessuale. 'Non è vero, per adesso non gli piacciono', ha dichiarato nel corso della trasmissione di Italia 1, dove poi ha smentito anche altri rumors che la riguardavano.

Uno di questi aveva a che fare con la gravidanza: anche in questo caso Wanda Nara ha ribadito di non essere in dolce attesa ma semplicemente di aver mangiato qualche hamburger in più.

E poi ancora ha smentito anche il presunto accordo con la Juventus, di cui tanto si era parlato questa estate.